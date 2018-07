Do duchcovského "ghetta" vodil protiromské demonstrace. Teď se tam šéf místní DSSS sám přestěhoval

Před pěti lety zažil během léta severočeský Duchcov několik velkých protiromských demonstrací. Pochody, které vedl šéf zdejší organizace Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Jindřich Svoboda, mířily do tehdejšího místního romského ghetta, čtvrti jižní Duchcov, kde skupina Romů surově zbila manželský pár. Po několika letech, během nichž prošla čtvrť proměnou, se do ní sám představitel extrémistické strany nastěhoval.

Duchcov - Bylo to před pěti lety v severočeském Duchcově velmi neklidné léto. V květnu skupina Romů v zanedbané čtvrti v jižní části města surově napadla a zbila manželský pár. Vše se dokonce odehrálo před očima strážníka městské policie, který útok jen pozoroval za okny blízké služebny. Dlouhodobé napětí mezi místními Romy a zbytkem populace pak vyústilo v několik velkých demonstrací organizovaných až do srpna místní pobočkou Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS). Romy v jižní části města dokonce musela kvůli hrozícím pogromům bránit přivolaná policie.

Po pěti letech se zdá, že je vše zapomenuto. Romové, kteří útočili, dostali podmíněné tresty a z města se odstěhovali. A čtvrť, která bývala postrachem, se díky postupujícím opravám pomalu mění na obyvatelnou. Dokonce se do ní před rokem přistěhoval i šéf místní organizace DSSS Jindřich Svoboda, který s amplionem v ruce protestní průvody vedl.

"Ano, koupili jsme dům v Husově ulici a žiji tam s rodinou a maminkou. Situace v jižním městě se totiž vrátila do normálu. Romové, kteří se do něho přistěhovali a dělali problémy, už odešli a ti místní zase tak nepřizpůsobiví nejsou," říká nyní smířlivě muž, který se i kvůli demonstracím stal v Duchcově známou postavou. V roce 2014 dokonce uspěl v komunálních volbách a stal se za stranu, považovanou za extremistickou, městským radním.

Přímo Husovou a Skladištní ulicí na okraji jižního Duchcova přitom před pěti lety vedla trasa některých demonstrací, které Svoboda řídil. Účastnily se jich stovky lidí, místní obyvatelé i extremisté ze širokého okolí, a přestože sám Svoboda k násilí nevybízel, z davu zaznívaly i velmi ostré výroky a výhrůžky lynčem. Nebýt policejních těžkooděnců, pochody mohly mít i tragické následky.

Dnešní komunální politik Svoboda, který na jedno z prvních zastupitelstev v roce 2014 dorazil s vyholenou hlavou, v tričku s krátkým rukávem, silným řetězem na krku a tetováním na pravém předloktí, však považuje svolání demonstrací dodnes za správné. "Nebýt jich, tak se nic nevyšetřilo a viníci neskončili ve vazbě a u soudu," míní.

Zejména ulice v centru čtvrti, kde nyní Svoboda žije, byly ještě před pěti lety plné zchátralých domů. Dnes má polovina nové fasády, uvnitř jsou moderní byty s plovoucími podlahami. Před domy je pořádek, nikde se neválí odpadky.

K proměně nejvýrazněji přispěl duchcovský podnikatel Stanislav Spurný. Před pěti lety nejdříve koupil první dva domy, opravil je a byty pronajal místním. Pak přišly na řadu další, do dneška jich je už kolem dvaceti pěti. Postupně ho s opravami následovali i další vlastníci.

Od začátku přitom Spurný všem účtuje tržní ceny, byt 2+1 tady vyjde bez energií a vody na zhruba pět tisíc korun. Podnikatel proto dbá na to, aby v nich bydleli lidé, kteří dokáží dodržovat pořádek a platí nájem. Nebyl to ale jediný požadavek. "Od začátku jsem chtěl, aby tady bydleli místní, Romové i bílí, úmyslně jsem pronajímal v každém domě zhruba polovinu bytů jedněm a polovinu druhým. Dnes je poměr asi 40 ku 60," říká muž, který nikdy netrpěl rasovými předsudky a řadu Romů zaměstnával.

Spurného přínos uznává i Svoboda. "Dělá svůj byznys, ale tak dobře, že to městu a zejména téhle čtvrti prospívá," říká šéf duchcovské DSSS, který byl v minulosti pravomocně podmíněně odsouzený za podvod, při kterém si neoprávněně účtoval statisíce korun za dojíždění na léčbu do Prahy. "Trest jsem si odpykal a poučil se," říká dnes.

Svobodova kontroverznost a zaměření strany, kterou představuje, byly hlavními důvody rozepře mezi tehdejším vedením ČSSD a duchcovskými sociálními demokraty. Pro českou politickou scénu byl tehdy ještě fakt, že duchcovská ČSSD po vítězných komunálních volbách uzavřela koalici nejen s komunisty, ale i s DSSS, považovanou za extremistickou stranu, mimořádná událost.

"DSSS považuji za naprosto nedůvěryhodného koaličního partnera. Je to zbytečná skvrna na štítu sociální demokracie. My samozřejmě s rasisty a extremisty žádné koalice dělat nebudeme, a to ani v Duchcově, ani v žádném jiném městě nebo obci," komentoval situaci v listopadu 2014 tehdejší předseda strany Bohuslav Sobotka a navrhl tamní buňku zrušit. O měsíc později ústřední výkonný výbor strany pobočku v Duchcově i přes odpor krajské organizace skutečně rozpustil, a dokonce navrhl tři členy strany podepsané pod koaliční smlouvou vyloučit. To se ale nikdy nestalo.

Po skoro čtyřech letech existence oranžovo-rudo-hnědé koalice je na tehdejší vzrušení zapomenuto. Organizace ČSSD v Duchcově už opět existuje a tvoří ji ti samí členové jako dříve. Nikdo z iniciátorů spojení s Dělnickou stranou nebyl nikdy vyloučen, jen na čas přešli do sousední buňky v Háji u Duchcova, aby se letos vrátili zpět.

A současný starosta za ČSSD Zdeněk Šimbera bude ve volbách opět lídrem. "Za čtyři roky nebyl s panem Svobodou a jeho dvěma kolegy žádný problém. Nic negativního, extremistického, žádné demonstrace, letáky, nic. Na čem jsme se dohodli, to splnili. Nevidím proto žádný problém," říká starosta.