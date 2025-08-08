Domácí

Do Česka se o víkendu vrátí tropické teploty, srážky i bouřky budou ojedinělé

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Po víc než dvou týdnech chladnějšího a deštivějšího počasí se do Česka vrací tropické teploty, srážky budou v příštích dnech jen výjimečné.
Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. | Foto: Shutterstock

Přes 31 stupňů Celsia naměří v pátek odpoledne na jihu Moravy, v sobotu se vedra rozšíří i na další části země. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. Na Moravě a ve Slezsku vydrží horké počasí i v neděli.

Zatímco v pátek tropický den zažijí zřejmě jen na jižní Moravě, v sobotu to bude na většině území Čech, Moravy a Slezska.

"V neděli přejde přes naše území od severozápadu studená fronta, před kterou ale ještě stihnou teploty vyšplhat vysoko," uvedli meteorologové. Nejvyšší teploty by měly být od 26 do 31 stupňů, na Moravě podle aktuální předpovědi může místy teploměr ukázat i 35 stupňů. V pondělí se přechodně mírně ochladí, teploty mají zůstat pod 30 stupňů, poté se znovu vrátí k tropickým hodnotám.

Související

Lidí bez práce v létě opět přibylo, nezaměstnanost se drží nad čtyřmi procenty

Úřad práce, nezaměstnanost, ilustrační foto

Pršet bude v příštích dnech jen málo, meteorologové čekají jen ojediněle přeháňky a bouřky, pravděpodobněji na jihu a východě republiky.

Horko znamená vysokou zátěž na lidský organismus, může způsobit přehřátí a dehydrataci. Lidé by měli pít hlavně neslazené nealkoholické nápoje v kombinaci s minerálními vodami. Odborníci doporučují omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a nenechávat děti ani zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.

 
Mohlo by vás zajímat

Překvapivě ostrý expremiér Špidla. O mzdy je třeba se řezat hlava nehlava, vzkazuje

Překvapivě ostrý expremiér Špidla. O mzdy je třeba se řezat hlava nehlava, vzkazuje
4:23

Nemocí přenášených klíšťaty je letos nejvíc za posledních deset let

Nemocí přenášených klíšťaty je letos nejvíc za posledních deset let

Lidí bez práce v létě opět přibylo, nezaměstnanost se drží nad čtyřmi procenty

Lidí bez práce v létě opět přibylo, nezaměstnanost se drží nad čtyřmi procenty

V červenci by volby vyhrálo ANO s 33 procenty, Motoristé by skončili mimo Sněmovnu

V červenci by volby vyhrálo ANO s 33 procenty, Motoristé by skončili mimo Sněmovnu
domácí Aktuálně.cz Obsah počasí teplota horko

Právě se děje

před 19 minutami
Překvapivě ostrý expremiér Špidla. O mzdy je třeba se řezat hlava nehlava, vzkazuje
4:23

Překvapivě ostrý expremiér Špidla. O mzdy je třeba se řezat hlava nehlava, vzkazuje

Aktuálně.cz zachytilo bývalého předsedu ČSSD a premiéra Vladimíra Špidlu, jak mluvil o radikalizaci v případě lidí s nízkou mzdou.
Aktualizováno před 51 minutami
Trump a Putin se setkají brzy, potvrdil Kreml. Zatím zřejmě bez Zelenského

ŽIVĚ
Trump a Putin se setkají brzy, potvrdil Kreml. Zatím zřejmě bez Zelenského

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
"Kam se poděli brankáři?" Kanada vyvolala rozpaky kempem před olympiádou

"Kam se poděli brankáři?" Kanada vyvolala rozpaky kempem před olympiádou

Brankoviště, nejcitlivější pozice v kanadském hokeji. Platilo to před Turnajem čtyř zemí a platí to i před zimní olympiádou.
před 1 hodinou
Nemocí přenášených klíšťaty je letos nejvíc za posledních deset let

Nemocí přenášených klíšťaty je letos nejvíc za posledních deset let

Nemocí přenášených klíšťaty je letos do konce července nejvíc za posledních deset let.
před 1 hodinou
Do Česka se o víkendu vrátí tropické teploty, srážky i bouřky budou ojedinělé

Do Česka se o víkendu vrátí tropické teploty, srážky i bouřky budou ojedinělé

Po víc než dvou týdnech chladnějšího a deštivějšího počasí se do Česka vrací tropické teploty, srážky budou v příštích dnech jen výjimečné.
před 1 hodinou
"Vyhladili je." Ukrajinci v utajení provedli jednu z nejdůležitějších operací roku
1:27

"Vyhladili je." Ukrajinci v utajení provedli jednu z nejdůležitějších operací roku

"Hluboko za ruskými liniemi se komanda ukrajinských vojáků infiltrovala do nepřátelských pozic," popisuje útok elitních jednotek The Telegraph.
před 1 hodinou
V Praze se koná poslední rozloučení s hercem Jiřím Krampolem

V Praze se koná poslední rozloučení s hercem Jiřím Krampolem

Oblíbený herec, dabér a bavič zemřel po dlouhodobých zdravotních problémech v sobotu 26. července. Bylo mu 87 let.
Další zprávy