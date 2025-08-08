Do Česka se o víkendu vrátí tropické teploty, srážky i bouřky budou ojedinělé

Přes 31 stupňů Celsia naměří v pátek odpoledne na jihu Moravy, v sobotu se vedra rozšíří i na další části země. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. Na Moravě a ve Slezsku vydrží horké počasí i v neděli.
⚠️ Výstaha na vysoké teploty— Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) August 8, 2025
🌡 Platnost: od pátku 08.08.2025 12:00 do soboty 09.08.2025 20:00
☀️ Dnes v pátek 8. 8. očekáváme denní teplotní maxima na jihu Moravy nad 31 °C.
☀️ Zítra v sobotu 9. 8. předpokládáme denní maxima nad 31 °C místy v nižších a středních polohách… pic.twitter.com/7he7k1EPTU
Zatímco v pátek tropický den zažijí zřejmě jen na jižní Moravě, v sobotu to bude na většině území Čech, Moravy a Slezska.
"V neděli přejde přes naše území od severozápadu studená fronta, před kterou ale ještě stihnou teploty vyšplhat vysoko," uvedli meteorologové. Nejvyšší teploty by měly být od 26 do 31 stupňů, na Moravě podle aktuální předpovědi může místy teploměr ukázat i 35 stupňů. V pondělí se přechodně mírně ochladí, teploty mají zůstat pod 30 stupňů, poté se znovu vrátí k tropickým hodnotám.
Pršet bude v příštích dnech jen málo, meteorologové čekají jen ojediněle přeháňky a bouřky, pravděpodobněji na jihu a východě republiky.
Horko znamená vysokou zátěž na lidský organismus, může způsobit přehřátí a dehydrataci. Lidé by měli pít hlavně neslazené nealkoholické nápoje v kombinaci s minerálními vodami. Odborníci doporučují omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a nenechávat děti ani zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.