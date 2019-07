Do Česka se vrací tropické počasí, teploty porostou až k 35 stupňům Celsia

Česko čeká velmi teplý týden, v jeho začátku může ojediněle pršet, ale od středy již bude obloha jasná a teploty budou růst až k 35 stupňům Celsia. Vyplývá to z výhledu, který na svém webu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav. "Další srážky se objeví až v závěru týdne s přicházející zvlněnou studenou frontou od západu," uvádějí meteorologové.

V pondělí se budou teploty pohybovat od 26 do 30 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě se může objevit slabý déšť. Jinde v Česku by mělo být oblačno. V noci teploty klesnou na 12 až 16 stupňů.

Úterní počasí bude ještě o něco teplejší, kdy by teploty měly vystoupat k 27 až 31 stupňům Celsia. Jinak bude oblačno až polojasno. Na severu a východě území můžeme očekávat zataženo s ojedinělým slabým deštěm. Oblačnosti bude ale v průběhu dne ubývat. Noční teploty pak budou od 13 do 17 stupňů Celsia.

Středa bude dnem s jasným počasím, kdy rtuť teploměru bude ukazovat od 26 do 30 stupňů Celsia. Na západě Čech však mohou jít teploty ještě o něco výš, až na 33 stupňů. Noční teploty klesnou na 13 až 17 stupňů.

Ve čtvrtek bude pokračovat jasné či polojasné počasí a teploty dále porostou. Na většině území přesáhnou 30 stupňů a denní maximum bude ještě o tři stupně výš, na 33 stupních. V noci se ochladí na 14 až 18 stupňů.

Páteční obloha bude opět jasná až polojasná. A teploty se budou pohybovat od 30 do 34 stupňů Celsia. Ještě o stupeň tepleji by mělo být v sobotu. Teplé počasí by na kratší dobu měly přerušit o víkendu bouřky.