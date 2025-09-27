Domácí

Dal si 10 "braníčků" a sedl za volant kamionu. Pivního hříšníka stopla policie

před 12 minutami
Policie musela v minulých dnech zastavovat hned dva šoféry, již seděli za volantem s alkoholem v krvi. Jeden z hříšníků, který řídil kamion, byl obzvlášť "vyvedený" – strážcům zákona nakonec přiznal, že vypil večer před jízdou "zhruba 10 braníčků". Policisté u něj naměřili přes dvě promile. Později vyšlo najevo, že muž měl dříve problémy s alkoholem. Oběma šoférům byl zadržen řidičský průkaz.
Police v Jihomoravském kraji musela v týdnu zastavit v jízdě hned dva řidiče. Jeden nevnímal na pokyny hlídky, druhý přiznal, že před řízením kamionu vypil zhruba 10 piv.
Police v Jihomoravském kraji musela v týdnu zastavit v jízdě hned dva řidiče. Jeden nevnímal na pokyny hlídky, druhý přiznal, že před řízením kamionu vypil zhruba 10 piv. | Foto: KŘP Jihomoravského kraje, Policie ČR

Popíjení zlatavého moku se dvojici řidičů hrubě nevyplatilo. Hlídka byla ve čtvrtek na Tišnovsku v patách kamionu, za jehož volantem seděl podnapilý muž. Podle jiných účastníků provozu se vůz totiž "choval podezřele". Policisté proto kamion zastavili u obce Rohozec.

Popíjení zlatavého moku se dvojici řidičů hrubě nevyplatilo. Nejenže jim byl zadržen řidičský průkaz, ale hrozí jim i trestní stíhání. | Video: KŘP Jihomoravského kraje, Policie ČR

"I oni měli o stavu profesionálního šoféra okamžitě jasno. Potvrdila jim to dechová zkouška. Řidič nadýchal přes dvě promile," konstatoval mluvčí jihomoravské policie Bohumil Malášek.

Kamioňák nakonec přiznal, že večer před jízdou vypil možná více, než kolik by měl. "Během jízdy jsem žádný alkohol nepožil. Měl jsem alkohol včera mezi 19. a 23. hodinou, zhruba 10 braníčků, Braníků," hledal řidič správná slova na svou obhajobu.

Na výzvy policejní hlídky nereagoval

Muži, který měl již v minulosti problémy s alkoholem za volantem, policisté zadrželi řidičský průkaz. Podobný scénář se odehrál ještě v noci ve čtvrtek v ulicích Starého Brna. Šoféra osobního Volva nahlásili svědci policii, po stopách dalšího podnapilého řidiče se proto vydala noční hlídka.

"Třiašedesátiletý řidič vozidla pokyny policistů k zastavení pravděpodobně ani nevnímal. Ti mu nakonec museli v další jízdě zabránit služebním vozidlem. Viditelně podnapilý řidič nadýchal skoro dvě promile," dodal Malášek.

Muž posléze přiznal, že se vrací z oslavy a vypil nemálo piv. Hlídka mu na místě zadržela řidičský průkaz. Vůz, který překážel provozu, byl odtažen. Oba řidiče čeká stíhání za ohrožení pod vlivem návykové látky.

 
