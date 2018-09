ČT neodvysílala Fialův projev s kritikou Babiše. Skandální cenzura, zlobí se ODS

Mluvčí ODS Jana Havelková Českou televizi vyzvala, aby zveřejnila pravidla, na základě kterých rozhodla, že projev Petra Fialy neodvysílá.

Praha - ODS kritizovala Českou televizi (ČT) za to, že neodvysílala část jejich tiskové konference před zahájením jednání sněmovny. ČT neodvysílala úvodní slovo předsedy ODS Petra Fialy, ale pouze následující vyjádření předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury. Mluvčí strany Jana Havelková to označila za skandální cenzuru. Vyjádření České televize zjišťujeme.

"Nebyla to náhoda, nebyl to technický problém, ale jak mi v České televizi sdělili, byl to záměr. Protože podle nich se to netýká sněmovny, ale volební kampaně. Není to pravda," řekla Havelková.

Fiala v úvodním projevu na tiskové konferenci řekl, že program aktuální schůze sněmovny neobsahuje žádný zásadní vládní návrh. Kritizoval také premiéra Andreje Babiše (ANO), který podle něj pouze vede kampaň a neplní své sliby. Vyzval Babiše také k debatě s politickými protivníky. Celý text svého úvodního slova Fiala později zveřejnil na Facebooku.

"Neodvysílání vyjádření předsedy druhé nejsilnější strany a nejsilnější opoziční strany považujeme za skandální cenzuru. Nikdo nám dopředu neřekl, co se smí a nesmí říkat na tradiční tiskové konferenci, kterou Česká televize pravidelně po jednáních poslaneckých klubů vysílá," řekla Havelková.

Uvedla, že ČT v minulosti odvysílala tiskové konference, na kterých vystupovali kandidáti v komunálních volbách nebo politici mluvili mimo agendu schůze sněmovny.

Havelková vyzvala ČT, aby zveřejnila pravidla, na základě kterého rozhodla, že neodvysílá Fialův projev. "Chceme také doufat, že důvodem nebylo to, že jsme kritizovali neschopnost předsedy vlády přinášet konkrétní řešení do sněmovny nebo jeho neochotu diskutovat s politickými oponenty," řekla mluvčí.