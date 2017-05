ČSSD se propadla na 14 procent, ANO by volil každý třetí. ODS předstihla komunisty

před 34 minutami

Z vládní krize vyšlo podle volebních průzkumů nejlépe hnutí ANO. Podle aktuálního šetření společnosti CVVM by mu aktuálně dala hlas celá třetina všech voličů. Druhá ČSSD zaostává o víc než půlku. Třetí ODS pak v průzkumu předstihla komunisty.

Praha - Pokud by se volby do Poslanecké sněmovny konaly nyní, třiatřicet procent lidí by odevzdalo hlas hnutí ANO Andreje Babiše. Vyplývá to z aktuálního volebního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění, ve kterém odpovídalo necelých 500 respondentů. Naopak ČSSD dál ztrácí, v květnu by jí hlas dalo jen 14 procent lidí. Šetření provedla agentura mezi 8. a 18. květnem, tedy ještě před koncem vládní krize.

Výrazně naopak stouply preference ODS. Ta vůbec poprvé za poslední čtyři roky předběhla v průzkumu CVVM komunisty a se třinácti procenty obsadila tak pomyslné třetí místo. Podle autora výzkumu Jana Červenky jde ale o rozdíl na hranici statistické chyby. "Dělat z toho nějaké dlouhodobější závěry, proto nelze," říká.

Do Poslanecké sněmovny by se podle průzkumu dostali s osmi a půl procenty lidovci a se sedmi procenty TOP 09. Lidovci jsou v modelu zastoupeni samostatně, do parlamentních voleb ale podle všeho půjdou v koalici se Starosty a nezávislými. Ty by podle průzkumu volila aktuálně dvě procenta lidí.

"Celkově jsou čísla podobná jako v dubnovém průzkumu," shrnuje Červenka. Jediným trendem, který se podle něj potvrzuje už několikátý měsíc po sobě, je pokračující propad ČSSD.

Krize lidi od voleb odrazuje

Nejvýznamnějším trendem, který aktuální průzkum CVVM ukazuje, je podle Jana Červenky nárůst lidí, kteří volit jít nechtějí. "Deklarovaná volební účast spadla na 56 procent, v minulosti přitom byla celkem stabilně zafixovaná na 59 nebo 60 procentech," potvrzuje Červenka, "a výrazně přibylo lidí, kteří nevědí, koho volit. Kolonku "rozhodně nepůjdu volit/nebudu volit žádnou stranu" si vybralo 23 procent dotázaných. Dalších 11 procent pak uvedlo, že neví, koho volit.

"Nárůst nerozhodnutých voličů a voličů, kteří k urnám odmítají jít, se pak následně promítá i do samotného volebního modelu," dodává. Volební model zobrazuje pouze odpovědi lidí, kteří k volbám jít chtějí a uvedli konkrétní politickou stranu. Na proti tomu stranické preference reflektují odpovědi všech dotázaných voličů, bez ohledu na to, jestli k volbám jít chtějí.