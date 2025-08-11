Česko čeká slunečný týden, v pátek vyvrcholí nejteplejším dnem roku

Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a z informací, které ČHMÚ zveřejnil na síti X.
Tropické teploty na začátku týdne nakrátko ustoupí. Dnes se vyšplhají maximálně k 28 stupňům Celsia, na severu a východě území bude kolem 23 stupňů Celsia.
Třeba v Šumperku, Náchodě nebo v Liberci tak teploty nedosáhnou ani na letní hodnoty, které se počítají od hranice 25 stupňů. "Na obloze nám to ale vynahradí Slunce, bude totiž většinou zcela jasno," uvedli meteorologové.
Rána budou v první polovině týdne poměrně chladná. Dnes v údolích na severu Čech klesla teplota i k šesti stupňům Celsia, v úterý budou ranní teploty místy kolem sedmi stupňů, ve středu devět stupňů Celsia.
Denní teploty v průběhu týdne postupně porostou. V úterý se vyhoupnou na 26 až 31 stupňů, ve středu budou maxima atakovat 34 stupňů Celsia. Nejteplejšími dny týdne pak bude čtvrtek a zejména pátek, kdy se vrátí tropické teploty.
Čtvrteční nejvyšší teploty se podle meteorologů v nížinách zastaví na hodnotě 36 stupňů Celsia. V pátek bude dokonce ještě tepleji a v nížinách, především na jižní Moravě a v Polabí, teploměry ukážou až 37 stupňů Celsia.
Od pátku se zároveň začnou objevovat první přeháňky nebo bouřky. Významná změna počasí pak přijde o víkendu, kdy by se mělo začít ochlazovat. "Přesné načasování studené fronty v sobotu ještě ale není zcela jasné a na tom samozřejmě budou záviset nejen teploty, ale i případné bouřky a přeháňky. To ještě budeme upřesňovat," doplnili meteorologové.
😉Jaký nás čeká příští týden? A kdy se může objevit první déšť? A dočkáme se až 37 °C? Více 👇— Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) August 10, 2025
👉Dnešní den přinesl tropické teploty jen do oblasti jižní Moravy, například v Lednici jsme naměřili necelých 32 °C. Dnešní maximální teploty na jednotlivých stanicích můžete odečíst… pic.twitter.com/h63DMLs6nb