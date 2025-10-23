Někde ještě 20 stupňů, pak udeří silný vítr i noční mráz. Kde se dočkají sněhu?

Ve čtvrtek ještě teploty vystoupí poměrně vysoko, na Moravě a ve Slezsku se odpoledne na některých místech zastaví až na 20 stupních Celsia. "Zároveň přejde přes naše území k východu studená fronta a na ní zaprší a za ní se postupně výrazně ochladí a rozfouká," uvedli meteorologové na Facebooku.
Od pátku do neděle budou maximální teploty většinou okolo 12 stupňů Celsia, na konci víkendu na jihu Moravy i kolem 14 stupňů. Pršet začne postupně od západu už ve čtvrtek, na východě země se může později výjimečně vyskytnout i bouřka. Přeháňky se pak budou objevovat celý víkend, na horách budou četnější.
Meteorologové upozorňují také na to, že bude hodně foukat. Ve čtvrtek mohou nárazy být přechodně až 70 km/h, od pátku do neděle pak okolo 55 km/h.
Podobné počasí předpovídá ČHMÚ i pro začátek příštího týdne. V pondělí ještě bude větrno s přeháňkami. Déšť se většině území vyskytne i v úterý, srážky a vítr ale už budou ustávat a mělo by se vyjasnit.
Jak už dříve uvedli meteorologové, z období od 20. října do 16. listopadu by měl být nejteplejší právě současný týden, poté meteorologové očekávají ochlazení a teploty budou průměrné nebo lehce podprůměrné. "V průběhu těchto týdnů se maxima budou udržovat po většinu času pod deseti stupni Celsia a minima se budou stále více přibližovat bodu mrazu (zejména v závěrečném týdnu)," uvedl ČHMÚ v dlouhodobém výhledu.
Tento týden by měl být také nejbohatší na srážky. "V průběhu celého období se budou na horách v různě dlouhých epizodách vyskytovat sněhové srážky, v hřebenových polohách se již může i po delší období udržet sněhová pokrývka," dodali meteorologové.