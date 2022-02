Objev v egyptském Abúsíru: Češi odkryli tajemství mumifikace, nalezli komoru s návody

Abúsírské šachtové pohřebiště ze sajsko - perské doby

Skupina šachtových hrobek, určených pro vysoké hodnostáře královského dvora, zde vznikla na samém konci egyptské 26. dynastie, někdy před rokem 530 př. Kr. Důvody pro volbu tohoto místa byly zřejmě jak náboženské (souvislost s kultovními místy v okolí i s dávnými pohřby faraonů 5. dynastie), tak technické (měkké podloží a výrazná terénní poloha). Hlavní součástí tohoto typu hrobek je velká šachta, měřící až 14 x 14 metrů a sahající do hloubky až 30 metrů. Na jejím dně je pak uložena vlastní pohřební komora, postavená obvykle z vápencových bloků a téměř zcela vyplněná masivním kamenným sarkofágem, často dvojitým.

Vnější sarkofág bývá tvořen dvěma obrovskými bloky vápence, vnitřní ve tvaru ležící mumie je obvykle vytesán z čediče nebo metadroby. Stěny pohřební komory a často i obou sarkofágů jsou zdobeny texty a scénami s nábožensko-magickým obsahem, které měly zemřelému usnadnit přechod do zásvětí a umožnit mu tam věčnou blaženou existenci. Nadzemní část šachtových hrobek tvořila obvykle masivní obvodová zeď na ploše přibližně 20 x 20 metrů. Výška této zdi dosahovala ke třem metrům. Vnitřní prostor nadzemní části byl zřejmě ještě dále členěn na otevřené dvory a zastropené kaple a sklady, ale u žádné z těchto hrobek se nedochoval.

Hrobky se připravovaly ještě za života toho, komu byly určeny. Přístup do pohřební komory až do okamžiku pohřbu zajišťovala úzká šachta (asi 1 x 1 metr) přiléhající k vnější straně ohrazení, z jejíhož dna vedla chodba přímo do pohřební komory. Po pohřbu byla i tato přístupová cesta zasypána a zazděna. Výstavbu těchto specifických hrobek v Abúsíru a zřejmě i v celé zemi ukončilo dobytí Egypta Peršany v roce 525 př. Kr. Již hotové a připravené hrobky však mohly k pohřbení svých majitelů sloužit ještě o 20–30 let později. (Autor textu: Ladislav Bareš)