Bitva skončila a my jsme vyhráli, prohlásil Zeman a poděkoval příznivcům. Zazpívali mu David i Hůlka

Zeman pro své podporovatele uspořádal ve Španělském sále koncert.

Praha - Prezident Miloš Zeman poděkoval na Pražském hradě svým příznivcům i voličům, kteří v prezidentské volbě nevolili v prvním kole, ale přišli hlasovat v kole druhém. Rozhodli podle něj volby. Zeman na Hradě na setkání s asi tisícovkou svých podporovatelů řekl, že vyhrát tentokrát bylo těžší než před pěti lety. Video ze setkání s příznivci zveřejnil na Facebooku prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Zeman pro své podporovatele uspořádal ve Španělském sále koncert, přišli například neúspěšný kandidát na prezidenta Petr Hannig, český letec z dob druhé světové války brigádní generál Pavel Vranský nebo bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková.

"Bitva skončila a my jsme to vyhráli. A vyhráli jsme to všichni," řekl Zeman příznivcům. Byla by podle něj nafoukanost a domýšlivost, kdyby tvrdil, že bitvu vyhrál on nebo úzký okruh lidí kolem něj. Vyhrály ji podle něj "tisíce a tisíce" lidí, bez jejichž pomoci a podpory by vyhráli jiní.

Zeman zároveň řekl, že při první přímé prezidentské volbě před pěti lety byl ve snazší situaci, protože ho před druhým kolem podpořila část neúspěšných protikandidátů i sociální demokracie. Nyní měl podporu všech důležitých protikandidátů jeho soupeř Jiří Drahoš. Když si lidé podle něj podporu sečetli, dospěli k názoru, že vyhraje Drahoš. "A dokonce pět hejtmanů už šaškovalo na louce s nápisem Drahoš na Hrad, protože věřili této aritmetice," řekl prezident.

Ve Španělském sále Pražského hradu jsem u příležitosti koncertu na počest inaugurace poděkoval svým přátelům a podporovatelům. Zveřejnil(a) Miloš Zeman - prezident České republiky dne 14. Březen 2018

Poděkoval voličům, kteří nešli k volbám v prvním kole, ale nechali se "zdvihnout ze židlí" a šli volit v kole druhém. Ti podle něj oproti očekávání volby rozhodli. "Bylo to těžší než před pěti lety. A o to krásnější je vítězná bitva," dodal Zeman. Příznivcům řekl, že se nemusí obávat, co přinese budoucnost. "Budoucnost je na pět let naše," zakončil projev.

Zeman večer uspořádal necelý týden po své druhé inauguraci. Stejně jako v minulých letech pozval spřízněné podnikatele a umělce a také blízké politiky. Na akci dorazila třeba právnička Dagmar Raupachová nebo bývalý ministr dopravy Jaromír Schling.

Hrad, Španělský sál. Daniel Hůlka a Václav Neckář. pic.twitter.com/qthgxMjYJn — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) March 14, 2018

Po projevu měl podle scénáře následovat hudební program, který uzavře píseň Pár přátel stačí mít. Zaznít měla i klasika, například od Bedřicha Smetany. Na programu bylo vystoupení zpěváků Heleny Vondráčkové, Daniela Hůlky, Václava Neckáře či Michala Davida.

Zeman byl opětovně uveden do funkce hlavy státu minulý čtvrtek. Nesouhlas sklidil za inaugurační projev, ve kterém kritizoval média včetně veřejnoprávní České televize. Za svobodu médií proto ve středu večer demonstrovali jeho odpůrci na Václavském náměstí v Praze i v dalších městech.

Přesně před rokem na obdobném slavnostním večeru na Pražském hradě Zeman svým příznivcům jako prvním oznámil rozhodnutí obhajovat prezidentský mandát. Zvolen byl znovu na konci ledna, když ve druhém kole přímé volby porazil Drahoše.