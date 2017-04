Babišova kritička Zelienková vstoupila do poslaneckého klubu TOP 09

před 1 hodinou

Poslankyně Kristýna Zelienková, která byla do sněmovny zvolena za hnutí ANO, přešla do poslaneckého klubu TOP 09. Ještě jako poslankyně za ANO Zelienková kritizovala Babiše a po aféře s Čapím hnízdem o něm prohlásila, že morálně selhal. Poté hnutí opustila a ve sněmovně působila bez stranické příslušnosti. "Vstupem do klubu poslanců TOP 09 chci podpořit stranu, která je ve svých názorech čitelná, konzistentní a proevropská. Pro mě, jako pro politika, jsou tyto věci zásadní," řekla.

Praha - Poslankyně Kristýna Zelienková, která byla původně zvolena za hnutí ANO, přešla do poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Strana o tom informovala v tiskové zprávě.

"Vstupem do klubu poslanců TOP 09 chci podpořit stranu, která je ve svých názorech čitelná, konzistentní a proevropská. Pro mě, jako pro politika, jsou tyto věci zásadní," uvedla k tomu Zelienková.

Poslankyně odešla z hnutí ANO loni v červenci po trvalých neshodách. Otevřeně se totiž postavila předsedovi hnutí Andreji Babišovi. Neshodli se především v názoru na migraci, kritizovala jej však také když vypukla kauza okolo farmy Čapí hnízdo. "Pan Babiš morálně selhal, jeho vysvětlování nevěřím," prohlásila tehdy. Lídr hnutí tedy její následný odchod uvítal.

O přestupu Zelienkové k TOP 09 hovořil Andrej Babiš již poté, co opustila hnutí. Poslankyně v únoru Aktuálně.cz sdělila, že skutečně uvažuje o kandidatuře v podzimních volbách ve Zlínském kraji za TOP 09. "Chtěla bych především pokračovat v podpoře živnostníků, nižší a střední podnikatelské třídy, která by měla být ekonomickou oporou země. Bohužel ale není, protože stát je systematickou byrokracií a neustálou změnou zákonů a vyhlášek udržuje v existenční nejistotě," řekla.

"Jsem rád, že do poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové přichází tato aktivní a pracovitá politička. Kristýna Zelienková je osobnost, která se nebojí říct svůj názor a neohýbá záda. A já se moc těším na spolupráci," sdělil předseda klubu poslanců TOP 09 Michal Kučera.

Do sněmovny byla Kristýna Zelienková zvolena v roce 2013. Od srpna 2016 působila jako nezařazená poslankyně. Je místopředsedkyní Výboru pro evropské záležitosti, a také členkou rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny.

"Téměř rok pracuji ve sněmovně jako nezávislá poslankyně. Jako samotný voják na bojišti toho ale moc nezmůžu. Proto chci být v týmu lidí, kteří táhnou za jeden provaz a prosazují zákony, které skutečně pomáhají lidem," dodala poslankyně.

Andrej Babiš znevažuje roli žen v politice, není pro něj stejně relevantní jako role mužů. Ale ve sněmovně chci zůstat, o kandidatuře jednám s TOP 09. | Video: dvtv | 18:49

autor: Domácí

Související články