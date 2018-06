Babiš se kvůli kauze StB obrátí na evropský soud. Vyhrál jsem a vyhraju znovu, řekl

Premiérovi Andreji Babišovi se mimo jiné nelíbí to, že mu Ústavní soud neřekl, koho má ve snaze očistit své jméno vlastně žalovat.

Praha - Premiér Andrej Babiš se kvůli rozhodnutí Ústavního soudu v otázce oprávněnosti jeho vedení ve svazcích Státní bezpečnosti obrátí na Evropský soud pro lidská práva. Krajský soud totiž zamítl Babišovu žalobu, že je jako agent StB veden neoprávněně.

""Když média řeknou, že jsem prohrál soud o StB je to lež, protože jsem ten soud vyhrál. A vyhraju znovu. Do 15. června podám žalobu na Slovenskou republiku k Evropskému soudu pro lidská práva," řekl Babiš. "Já jsem vyhrál soud a Ústavní soud samozřejmě rozhodl těsně před volbami, což považuji za velice nestandardní a mám informace, že to bylo nestandardní," řekl premiér v souvislosti s tím, že soud rozhodnutí zveřejnil jen pár dnů před loňskými říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny.

Babiš zároveň odmítá, že by Ústavní soud rozhodoval o něm. "To nebylo o mně, to bylo také například o tátovi Adély Banášové a další stovce lidí. A Ústavní soud to zrušil a řekl, že jsme špatně zažalovali. To nebylo o mně, i když se to tak interpretuje a někomu to tak vyhovuje. A neřekl, koho máme žalovat. A proto se budu domáhat svých práv u soudu pro lidská práva," vysvětlil premiér.

Andrej Babiš kvůli vedení ve svazcích Státní bezpečnosti žaloval slovenský Ústav paměti národa, který je obdobou českého Ústavu pro studium totalitních režimů. Ústavní soud však mimo jiného rozhodl, že tento ústav, který spravuje archivní svazky tajné policie, nemá být žalovanou stranou..

Verdikt rovněž zpochybnil věrohodnost svědků, kteří svědčili ve prospěch Andreje Babiše. Šlo totiž o bývalé příslušníky Státní bezpečnosti, kteří nebyli zproštěni mlčenlivosti.

Babiš vědomou spolupráci s StB dlouhodobě popírá. Archivní dokumenty uvádějí, že Babiš se v roce 1980 stal důvěrníkem StB a že o dva roky později ho k údajné spolupráci s tajnou policií coby agenta s krycím jménem Bureš získal nadporučík StB Július Šuman. Ten však v původním líčení u bratislavského okresního soudu prohlásil, že tato informace není pravdivá a že Babiš k StB naverbován nebyl.