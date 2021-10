"Je ten svět normální?" Babiš podpořil Kulhánka v kauze dětí a fotbalového rasismu

Obvinění českých dětí z rasismu během fotbalového utkání Sparty Praha s Glasgow Rangers má pokračování v politice. Premiér Andrej Babiš (ANO) stojí za ministrem zahraničních věcí Jakubem Kulhánkem (ČSSD), který si kvůli urážkám českých dětí ve skotských médiích a na internetu předvolal britského velvyslance. Babiš uvedl, že z přístupu Skotů je mu smutno.

Zápasu Evropské ligy na stadionu Sparty mohli ve čtvrtek kvůli dřívějšímu rasistickému chování části fanoušků přihlížet jen dětští diváci s doprovodem a opakovaně bučeli na hráče tmavé pleti Glena Kamaru. Britská média, trenér Rangers i Kamarův právník chování diváků odsoudili.

"Je ten svět ještě normální? Čtu si, co po zápase Sparta - Rangers rozpoutali Skoti, jejich média, je mi z toho smutno. To už bude každý pokřik na fotbale spojován s barvou pleti? To necháme na sítích urážet děti?," napsal na twitteru Babiš.

Díky výjimce mohlo s doprovodem do hlediště 10 879 dětí ve věku od šesti do 14 let, které doprovázely bučením a pískáním každý Kamarův kontakt s míčem. Mladí fanoušci tím dávali najevo svou averzi k finskému záložníkovi tmavé pleti, který v březnovém osmifinále Evropské ligy proti Slavii obvinil obránce Ondřeje Kúdelu z rasistické urážky. UEFA následně českého reprezentanta potrestala zákazem startu v deseti zápasech, podle hráčových právníků však doteď neexistuje jediný důkaz, že se rasismu dopustil.

Slavia po březnovém utkání naopak upozorňovala na nesportovní chování skotského celku. Během zápasu trefil útočník Kemar Roofe nohou do obličeje gólmana Ondřeje Koláře, ten kvůli krvavému zranění nedohrál. Po strkanicích v závěru utkání pak Kamara uvnitř stadionu podle tvrzení slávistů Kúdelu fyziky napadl.

Po čtvrtečním utkání na Spartě Kamarův právní zástupce Aamer Anwar obvinil dětské fanoušky z rasismu a slovně zaútočil i proti Praze. Posléze se k němu přidala některá skotská média i trenér Rangers Steven Gerrard. Poradce skotské fotbalové asociace pro rovnoprávnost a diverzitu Marvin Bartley, který je stále aktivním hráčem Livingstonu, dokonce označil Čechy za "zkažené ovoce".

Kulhánek v pátek uvedl, že záměrně šířené nechutné urážky českých dětí v médiích a na internetu do fotbalu nepatří a do dobrých vztahů mezi dvěma zeměmi už vůbec ne. Velvyslance si předvolá na pondělí. Kulhánka k tomu předtím vyzval vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Sparta se proti útokům na dětské fanoušky na sociálních sítích a v mediálním prostoru důrazně ohradila. Obvinění z rasismu odmítla. Letenský klub požádal zástupce Rangers, aby pomohli zastavit xenofobní atmosféru vůči dětem a Česku.

Na stranu Sparty se postavil její český úhlavní rival Slavia i předseda Fotbalové asociace ČR Petr Fousek, který označil zprávy některých zahraničních médií i útoky proti Česku a hlavnímu městu Praze za převracení reality.