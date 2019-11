Babiš letí do Lucemburska neoficiálně jednat o exekuci na Česko v kauze Diag Human

Premiér Andrej Babiš ve čtvrtek odpoledne odlétá na dvoudenní návštěvu Lucemburska, kde bude jednat se svým lucemburským protějškem Xavierem Bettelem a lucemburským velkovévodou Jindřichem. Premiér bude podle informací serveru HlídacíPes.org jednat také o dění kolem nároku společnosti Diag Human, která v červnu vyhrála soud a uplatňuje exekuci na český majetek až do výše 14,5 miliardy korun.

Lucembursko je podle serveru první zemí, kde Diag Human pravomocně uspěl se žalobou na uznání a výkon arbitráže. Nárok na více než osm miliard korun jako výsledek arbitráže z roku 2008 plus úroky dalších zhruba 6,5 miliardy korun potvrdil v červnu lucemburský Nejvyšší soud. Byl tak potvrzen dřívější nález, který povolil exekuci majetku České republiky.

Problémem ale je, že na českých účtech u lucemburských bank žádná aktiva nejsou, píše dále server. Právní zástupci Diag Human tvrdí, že aktiva na účtech byla a domnívají se, že Česko je stáhlo a to prý i přesto, že od roku 2011 jsou účty na žádost firmy předběžně obstavené. Česko proto viní z útěku před věřiteli.

"V těchto dnech se v Lucembursku rozhoduje o inkasu v dalších 54 bankách. V tomto kontextu budí cesta pana premiéra určitá podezření. Koneckonců, nebyl by to první pokus o diplomatické ovlivňování rozhodování v této věci. Nicméně doufám, že je to jen spekulace," řekl serveru právní zástupce Diag Human Jan Kalvoda.

Premiér Andrej Babiš ani mluvčí vlády Jana Adamcová na dotaz Hlídacího psa, zda je tématem jednání právě i kauza Diag Human, nereagovali.

Letos v červenci podal právní zástupce společnosti Diag Human v Lucembursku Rémi Chevalier trestní oznámení lucemburským úřadům pro podezření "z nezákonného nebo podvodného zmizení zabavených prostředků a / nebo zabaveného majetku". "Pouze kriminální vyšetřování může přinést důkazy, že fondy byly nelegálně a záměrně staženy," tvrdil v minulosti Chevalier.

Jako důkaz firma prezentuje například také vystoupení Babiše na půdě českého parlamentu. "Vážení, my jsme prohráli Diag Human v Lucembursku za 14 miliard. Já jsem ještě jako ministr financí stahoval naše aktiva na základě jednoho bezvýznamného dopisu, kde někdo napsal, že chce podnikat s krevní plazmou," stojí v oficiálním stenoprotokolu ze 16. října 2017.