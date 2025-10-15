Domácí

Archiváři odhalili pravý význam Masarykova poselství. Mluvil k Benešovi, ne k národu

ČTK ČTK
před 45 minutami
Archiváři zjistili, že dokument s údajnými posledními slovy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka je ve skutečnosti zápisem Masarykovy promluvy k tehdejšímu ministru zahraničí Edvardu Benešovi v Lánech koncem srpna 1934. Vyplývá to z obsahové analýzy odborníků, kterou ve středu představili na konferenci v pražské vile Lanna.
Otevření zapečetěné obálky s údajně posledními slovy Tomáše Garrigua Masaryka, které nadiktoval v září 1937 svému synu Janovi; 19. září 2025, Lány.
Otevření zapečetěné obálky s údajně posledními slovy Tomáše Garrigua Masaryka, které nadiktoval v září 1937 svému synu Janovi; 19. září 2025, Lány. | Foto: ČTK

Naskenovaný text dokumentu psaného převážně v angličtině i jeho překlad do češtiny zveřejnil ve středu večer server iRozhlas.cz, dostupný je i na webu www.tajemnaobalka.cz. Masarykův vzkaz si příští týden bude moct prohlédnout veřejnost ve výstavním sále Národního archivu v Praze, sdělil ve středu Jan Charvát z Národního archivu.

Související

Odborníci potvrdili pravost Masarykova dopisu, zapsal ho tužkou jeho syn Jan

Dopis Tomáš Gariggue Masaryk přední část obálky

Odborníci na konci září na zámku v Lánech otevřeli dopis se slovy prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Dokument čekal v archivu na zpřístupnění 20 let, Národnímu archivu ho 19. září 2005 předal tajemník prezidentova syna Jana Masaryka Antonín Sum s pokynem uchovat ho dvě desetiletí.

Text se věnuje národnostním otázkám Československa, zmiňuje potřebu vzdělanosti, Masaryk v něm řeší i vlastní pohřeb či vlastnosti Čechů a dalších národů. Rukopisný záznam pořídil Jan Masaryk v přítomnosti Edvarda Beneše, později jej s drobnými úpravami přepsal, uvedli odborníci.

Vážně nemocný Masaryk abdikoval v prosinci 1935, v čele státu ho nahradil Beneš. Zemřel 14. září 1937.

 
Mohlo by vás zajímat

"Turek? Neudržitelné," řekla Schillerová po dalším škraloupu. Ocenila krok policie

"Turek? Neudržitelné," řekla Schillerová po dalším škraloupu. Ocenila krok policie

Prezidenta prosily, ať nejmenuje Turka a Macinku. Pak ale překvapily, koho samy volí

Prezidenta prosily, ať nejmenuje Turka a Macinku. Pak ale překvapily, koho samy volí
7:01

Co skutečně hrozí Turkovi? Advokát Sokol zmínil hlavní sporné body v rasistické kauze

Co skutečně hrozí Turkovi? Advokát Sokol zmínil hlavní sporné body v rasistické kauze

"Vrchnostenský" verdikt. Miliardář od Motoristů napadl ministerstvo, soud byl rychlý

"Vrchnostenský" verdikt. Miliardář od Motoristů napadl ministerstvo, soud byl rychlý
domácí Aktuálně.cz Obsah Tomáš Garrigue Masaryk dopis Edvard Beneš

Právě se děje

teď
Litvínov na dně. Mizérii prohloubil ostudným debaklem ve Vítkovicích

Litvínov na dně. Mizérii prohloubil ostudným debaklem ve Vítkovicích

Hokejisté Litvínova prohráli v 16. kole extraligy na ledě Vítkovic vysoko 2:8.
před 17 minutami
Siniaková se lámala smíchy se slavnou Tchajwankou. Ta pak krajance nepodala ruku

Siniaková se lámala smíchy se slavnou Tchajwankou. Ta pak krajance nepodala ruku

Aktuální královna světové tenisové čtyřhry Kateřina Siniaková poprvé spojila síly s jinou deblovou ikonou: vítězkou devíti grandslamů Sie Šu-wej.
Aktualizováno před 45 minutami
"Turek? Neudržitelné," řekla Schillerová po dalším škraloupu. Ocenila krok policie

ŽIVĚ
"Turek? Neudržitelné," řekla Schillerová po dalším škraloupu. Ocenila krok policie

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že k personáliím se ANO, hnutí SPD a strana Motoristé sobě vrátí třeba za měsíc či měsíc a půl.
před 45 minutami
Archiváři odhalili pravý význam Masarykova poselství. Mluvil k Benešovi, ne k národu

Archiváři odhalili pravý význam Masarykova poselství. Mluvil k Benešovi, ne k národu

Masarykův "poslední dopis" si příští týden bude moct prohlédnout veřejnost ve výstavním sále Národního archivu v Praze.
před 1 hodinou
Prezidenta prosily, ať nejmenuje Turka a Macinku. Pak ale překvapily, koho samy volí
7:01

Prezidenta prosily, ať nejmenuje Turka a Macinku. Pak ale překvapily, koho samy volí

Aktuálně.cz mluvilo s matkou a dcerou, které přinesly na besedu s prezidentem Petrem Pavlem protestní nápis. Video zachycuje i jejich dotaz na Pavla.
Aktualizováno před 1 hodinou
Moskva ostře proti Trumpovi. "Nejsme zemí na pokraji kolapsu," opáčil vicepremiér

ŽIVĚ
Moskva ostře proti Trumpovi. "Nejsme zemí na pokraji kolapsu," opáčil vicepremiér

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Antimonopolní úřad zkoumá nákup fotbalové Plzně, rozhodnutí padne brzy

Antimonopolní úřad zkoumá nákup fotbalové Plzně, rozhodnutí padne brzy

Antimonopolní úřad v minulosti posuzoval například odkup fotbalového klubu Slavia podnikatelem Pavlem Tykačem.
Další zprávy