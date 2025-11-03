Domácí

Aktuálně slaví 20 let. Sledujte živě debatu v Knihovně Václava Havla

před 3 hodinami
Aktuálně slaví 20 let. Sledujte živě debatu v Knihovně Václava Havla.
Živě: 20 let Aktuálně. Debata v Knihovně Václava Havla | Video: Knihovna Václava Havla
 
Duku po dvou dnech od propuštění znovu převezli do nemocnice, jeho stav je vážný

Návrat po 26 letech. Do sněmovny zasedla Luxova dcera. "Učil mě odpovědnosti," říká

2:46

Politická šikana: Babiš ustupuje spojenci, prezidentovi navíc dluží jasné vysvětlení

31:42

Vědci z Ostravské univerzity pomohli odhalit, odkud přišli Maďaři

před 22 minutami
Těžký výbuch světové dvojky. Rybakinová je i díky němu v semifinále

Naději na postup udržela na Turnaji mistryň Američanka Amanda Anisimovová, která zdolala krajanku Madison Keysovou.
před 43 minutami

Kellnerova vila od Pleskota je na prodej. Její cena je možná nižší, než byste čekali

Dům vyniká svou jednoduchou a jasně čitelnou hmotovou kompozicí, která je dokonale přizpůsobena urbanistickým podmínkám a velikosti pozemku. Nízká přízemní hmota, orientovaná paralelně s ulicí, vytváří přirozenou hranici mezi obytnou zónou a venkovním prostředím.
Vila nabízí užitnou plochu 477 m², rozlehlé terasy a nádherný výhled na pozemek o rozloze 1644 m².
Aktualizováno před 1 hodinou
Ukrajinci zesilují tlak na Rusy u Dobropillje, dobyli zpět rozsáhlé území

ŽIVĚ
Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Zelenskyj vyhrává na jedné ze dvou front. Víme, která to je

Zelenskyj ignoroval republikánské voliče velmi dlouho. Největší chyba přišla během prezidentské kampaně před rokem.
před 1 hodinou
Tohle je hrozné video, ale musíte ho vidět. Aktivista ukázal, co se děje u Pokrovsku
1:16

"Téměř každá transportní jednotka mířící do města je pod útokem," píše v naléhavém komentáři Sternenko.
Aktualizováno před 1 hodinou
Duku po dvou dnech od propuštění znovu převezli do nemocnice, jeho stav je vážný

Kardinál v minulých dnech na facebooku uvedl, že v některých chvílích byl blízko smrti, a poděkoval lidem za podporu modlitbami.
před 2 hodinami
Návrat po 26 letech. Do sněmovny zasedla Luxova dcera. "Učil mě odpovědnosti," říká
2:46

"V souvislosti s mým tatínkem vidím, jak velká očekávání ode mě mnozí mají. Což pro mě není úplně příjemná pozice," říká Luxova dcera Marie Kršková.
