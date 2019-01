Aktivista, který vyhodil Babišovy a Zemanovy kytice, odmítá pokutu i postup úřadů

před 43 minutami

Dvojice aktivistů, kteří na Národní třídě vyhodili do koše kytice Miloše Zemana a Andreje Babiše, se podle městského úřadu dopustila přestupku a musí zaplatit pokutu. Aktuálně.cz má k dispozici příkaz k úhradě, který došel jednomu z nich v pondělí do schránky. Otakaru van Gemund chce proti rozhodnutí podat odpor a zároveň si stěžuje na postup úředníků. "Ocejchovali nás jakožto polozločince. O rozhodnutí řekli dříve médiím než nám. To je nehorázné, já se proti tomu ohrazuji."

Květiny, které při loňském výročí sametové revoluce položili k pomníku na Národní třídě prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš, na místě nevydržely ani hodinu. Demonstranti je vyhodili do koše. Městský úřad Prahy 1 vyhodnotil minulý týden jejich jednání jako přestupek proti majetku a za každou vyhozenou kytici přikázal aktivistům zaplatit dva tisíce korun (horní hranice pokuty je padesát tisíc). Prohlédněte si příkaz k úhradě pokuty za vyhození Babišovy a Zemanovy kytice prohlédnout galerii Úředníci tak rozhodli ve zkráceném řízení, protože jim coby důkaz stačily kamerové záznamy a fotografie z místa. Aktivisté se přitom o pokutě dozvěděli nejprve z médií, příkaz jim do schránek dorazil až začátkem tohoto týdne. Mohou proti němu do osmi dnů podat odpor. Otakaru Van Gemundovi přikazuje úřad zaplatit pokutu ve výši čtyř tisíc - za vyhození dvou kytic. "Je zřejmé, že obviněný obě kytice užil v rozporu s účelem, pro který je vlastníci kytice na pietní místo položili. V důsledku neoprávněného užití kytic došlo k jejich znehodnocení," píší úředníci v dokumentu. "Záměrem pachatele bylo, byť na přechodnou dobu, užít cizí majetek bez svolení vlastníka, kdy není vyloučeno, že jeho záměrem bylo demonstrativní jednání, když neoprávněně odebral kytice z pietního místa a následně je odhodil do nedalekého odpadkového koše," stojí dále v příkazu. Podle úředníků je pokuta represivní, ale i preventivní - měla by prý aktivistovi zamezit v pokračování či v opakování podobného jednání. Van Gemund hodlá proti rozhodnutí podat odpor. Vandaly jsou Babiš a Zeman, zneuctili pomník, hájí se aktivista "Vandalové, kteří zneuctili památku pomníčku, byli právě premiér Babiš, prezident Zeman a Tomio Okamura svými antidemokratickými postoji. Symbolizují opak toho, co pomníček. Nechápu, že úředníci odmítají věci vidět v tomto kontextu. Každému je navíc jasné, že když třeba nějaký nácek položí kytici u pomníku za oběti holocaustu, je to vandalský čin. V této společnosti to nikomu tak jednoznačné nepřijde, ale mělo by," řekl van Gemund Aktuálně.cz. 17. listopad: Samet nám lídři ještě neukradli, Masaryka a 100 let republiky už ano číst článek Babiš se podle něj nechová jako demokratický premiér. "Je trestně stíhaný, když je v ohromném konfliktu zájmů, ovlivňuje média, vlastní část ekonomiky. Je to nehorázné," vysvětluje, proč vyhodil kytice, které k pomníku položili premiér s prezidentem. "Miloš Zeman se chová jako diktátor. Je to hlava státu, která není z podstaty své funkce odpovědná za vládní politiku, ale pořád se tváří, že je a že může rozhodovat o zahraniční politice, že může v podstatě vyhrožovat lidem, kteří mají jiný názor. Že může hlásat extremistické postoje, které si nezadají s neonacisty. Jsou to lidé, kteří svým vystupováním a prohlášeními podrývají demokracii," popisuje. "Neměli jsme jinou možnost, než to udělat, protože když si to necháme líbit, všechny pojmy jako demokracie, komunismus, ztrácejí svůj význam. Museli jsme zasáhnout," řekl aktivista pocházející z Holandska, který je členem skupiny Kaputin. Ta mimo jiné vystupuje proti politickému režimu v Rusku a jejímu prezidentovi Vladimiru Putinovi. Lidé jako Babiš bourají demokracii, říká muž, který vyhodil jeho květiny na Národní | Video: Adéla Skoupá | 02:49