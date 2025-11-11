Domácí

106 dětí. Dárci spermatu přišla klinika neosobní. S potomky chatuje, říká režisérka

Tým Spotlight Tým Spotlight
před 4 hodinami
Režisérka Eva Tomanová připravila pro platformu Oneplay několikadílnou dokumentární sérii Sperminátoři o dárcích spermatu, na které se obracejí ženy toužící po dítěti nebo lesbické páry. "Přišlo mi jako detektivka zjišťovat jejich motivace," říká.
Spotlight Aktuálně.cz - Eva Tomanová | Video: Tým Spotlight

Muži, které si vybrala jako protagonisty svého dokumentu, si za darování spermatu neberou peníze, upozorňuje hned z kraje rozhovoru. "Dřív darovali sperma na klinice a byla u nich nějaká touha v tom pokračovat."

Důvodem, proč už tito muži s klinikami dál nespolupracují, je třeba to, že překročili věkovou hranici. V některých případech jim ale vadí anonymita a skutečnost, že dítě "ze zkumavky" nemá možnost se se svým biologickým otcem nikdy potkat.

Za příklad dává Mitche ze Skotska, který se z podobného důvodu rozhodl darovat sperma napřímo a dnes má 106 potomků. "Má whatsappovou skupinu, kterou založil jeho biologický syn. Je tam nějaká touha vytvořit ze všech dětí takovou širší rodinu, která by si v budoucnu třeba mohla nějak pomáhat nebo se navštěvovat."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-05:51 Jak dlouho v sobě režisérka Eva Tomanová nosila téma dárcovství spermatu, o kterém natočila dokumentární sérii? Co si myslí o systému, který při asistované reprodukci vyžaduje přítomnost ženy a muže? Jak postupují ženy, které se rozhodnou nejít na kliniku?

05:51-10:54 Jak hledala protagonisty svého dokumentárního seriálu? Bylo složité najít lidi, kteří jsou ochotni o tématu veřejně promluvit? A jaká byla jejich motivace? Hrají roli i finanční důvody?

10:54-15:41 Jak dobře jsou dárci a budoucí matky informováni? Mají dárci možnost vědět, kolik dětí se z jejich spermatu narodilo? Proč v České republice funguje anonymita dárců? Kolik z nich má zájem být součástí života svých biologických dětí?

15:41-21:01 Fungují nějaké právní dohody? Obávají se ženy, že by mohl dárce později projevit zájem o kontakt s dítětem? Podle čeho si budoucí matky dárce vybírají? Jak často dochází k přirozenému oplodnění?

21:01-27:42 Jak vysoká je úspěšnost alternativní metody oplodnění mimo kliniky asistované reprodukce? Jaké ženy tuto cestu nejčastěji volí? Je pro její dokument klíčové téma osamělosti?

27:42-32:53 Bylo něco, co režisérku při natáčení překvapilo nebo zasáhlo? Považuje stávající legislativu za dostačující? Existuje nějaké zákonné omezení pro dárce? Je pro Českou republiku aktuální zabývat se zdravotními riziky dárcovství?

 
Mohlo by vás zajímat

Část voličů STAN i Spolu by preferovala toleranci menšinové vlády ANO, říká průzkum

Část voličů STAN i Spolu by preferovala toleranci menšinové vlády ANO, říká průzkum

V návrhu rozpočtu na příští rok chybí i sedm miliard na školství, stěžuje si Babiš

V návrhu rozpočtu na příští rok chybí i sedm miliard na školství, stěžuje si Babiš

Pod šéfem VZP se kýve židle. Víme, kdo může nejmocnějšího muže zdravotnictví nahradit

Pod šéfem VZP se kýve židle. Víme, kdo může nejmocnějšího muže zdravotnictví nahradit

„Bojovníci proti dezošům.“ Kdo je Mike a jeho gang, který řízl do Rajchlova soukromí?

„Bojovníci proti dezošům.“ Kdo je Mike a jeho gang, který řízl do Rajchlova soukromí?
domácí Aktuálně.cz Obsah dárcovství sperma spermobanka rodičovství plodnost dokument

Právě se děje

před 2 minutami
Část voličů STAN i Spolu by preferovala toleranci menšinové vlády ANO, říká průzkum

Část voličů STAN i Spolu by preferovala toleranci menšinové vlády ANO, říká průzkum

Většina voličů STAN i Spolu nicméně nadále upřednostňuje to, aby strany dodržely předvolební slib s ANO se nespojovat.
před 24 minutami
Porotu okouzlil úsporností. Bookerovou cenu získal spisovatel David Szalay

Porotu okouzlil úsporností. Bookerovou cenu získal spisovatel David Szalay

Kanadsko-britsko-maďarského spisovatele vybrala porota ze 153 románů zaslaných nakladateli.
před 42 minutami
V návrhu rozpočtu na příští rok chybí i sedm miliard na školství, stěžuje si Babiš

V návrhu rozpočtu na příští rok chybí i sedm miliard na školství, stěžuje si Babiš

Dosluhující premiér Petr Fiala tvrdí, že Babiš se snaží neustálou kritikou rozpočtu odvracet pozornost od svého střetu zájmů.
před 1 hodinou
Pod šéfem VZP se kýve židle. Víme, kdo může nejmocnějšího muže zdravotnictví nahradit

Pod šéfem VZP se kýve židle. Víme, kdo může nejmocnějšího muže zdravotnictví nahradit

Zdeněk Kabátek je ředitelem VZP bezmála 13 let. Podle informací Aktuálně.cz se čtrnáctého roku ve funkci možná už nedočká.
před 1 hodinou
Jasný gól roku? McDavid v NHL předvedl fantastický kousek, uzemnil jím bučící diváky
0:39

Jasný gól roku? McDavid v NHL předvedl fantastický kousek, uzemnil jím bučící diváky

O razantní odpověď se po pauze postaral hvězdný Connor McDavid, který nádherným sólem nasměroval Oilers k obratu a konečnému vítězství v prodloužení.
před 1 hodinou

106 dětí. Dárci spermatu přišla klinika neosobní. S potomky chatuje, říká režisérka

106 dětí. Dárci spermatu přišla klinika neosobní. S potomky chatuje, říká režisérka
33:05
před 1 hodinou
Neplánovaná těhotenství a poté tloustnutí. Další znepokojení i radost kvůli Ozempicu

Neplánovaná těhotenství a poté tloustnutí. Další znepokojení i radost kvůli Ozempicu

Mohou léky na hubnutí za nový "baby boom"? Vědce trápí několik otázek.
Další zprávy