ANO narazilo na strop, většina s SPD se viklá. Co vyplývá z "průzkumu průzkumů"

Andrej Babiš bude muset na svůj sen o jednobarevné vládě zapomenout. Volební model Aktuálně naznačuje, že hnutí ANO může mít po podzimních volbách problémy sestavit i dvoubarevnou vládu. Spolu s SPD by totiž v nové sněmovně mělo mít nejtěsnější většinu 101 hlasů.

Preference hnutí ANO ve volebním modelu Aktuálně od přelomu roku mírně rostly, z lednových 33,8 procenta na 34,7 procenta na začátku tohoto týdne. S tím je alespoň prozatím konec. Subjekt Andreje Babiše "ztratil" v propočtech modelu tři desetiny procentního bodu a spolu s ním jeden poslanecký mandát v budoucí sněmovně.

Jasný vítěz se slabými partnery

Přesto ANO zůstává dominantní politickou silou a bohatou nevěstou, bez které nová vláda po volbách vznikne jen těžko. Povolební jednání však mohou být náročnější a budoucí koalice tříčlenná. Ze subjektů, které nevylučují vládnutí s Babišem, dosáhne ANO na většinu jen s SPD. Čerstvě etablované hnutí Stačilo zaštítěné komunisty a Motoristé budou rádi, pokud se do parlamentu vůbec dostanou, ukazuje model.

Podle Terezy Friedrichové, analytičky agentury NMS, jejíž březnový průzkum představuje nejnovější příspěvek do volebního modelu Aktuálně, ANO doplácí na svou neochotu zaujmout jasný postoj. "Zejména zahraniční a bezpečnostní politika se v poslední době stala mnohem důležitější otázkou, než jsme si mysleli před několika týdny. Zde ANO dlouhodobě zastává pozici chytré horákyně a vyhýbá se formulaci jasné pozice k válce na Ukrajině," popisuje Friedrichová s tím, že tato nevyhraněnost může některé voliče odradit. "To ukazuje limity kampaně catch all strany," uzavírá analytička.

S hlavou v písku

Nejnověji zopakovali zástupci současné opozice svůj přístup svou absencí na čtvrteční schůzce o obranyschopnosti a bezpečnosti státu, kam ANO a SPD pozval premiér Petr Fiala (ODS). Podle Fialy ANO nemá zájem debatovat o bezpečnosti občanů a ukazuje, že ho zajímá jen volební kampaň.

Zatímco v roce 2021 zůstalo - v souladu s předvolebními průzkumy - hned několik stran těsně před branami Poslanecké sněmovny, nyní se zdá, že se voliči poučili a nenechají mnoho hlasů propadnout. V úzkém pásmu očekávaného volebního zisku mezi pěti až 7,5 procenta hlasů se pohybují dnes čtyři subjekty. Nejblíž k propadnutí má hnutí Stačilo! s 5,2 procenta hlasů. Motoristé s 5,5 procenta hlasů se od kritické hranice vzdalují. Pozice Pirátů s aktuálně odhadovaným ziskem 6,1 procenta a SPD se 7,4 procenta hlasů je mnohem jistější. Mimo sněmovnu je posílá málokterý průzkum.

Jak model počítá

Do volebního modelu Aktuálně byly dosud zařazeny průzkumy těchto agentur: