Koleje, nebo privát? V jednom městě vyjde komerční nájem levněji než kolejné

Bydlení je nejdůležitější proměnnou studentského rozpočtu. Jestliže v Jihlavě stačí na zaplacení kolejného 3100 korun a Praze musí zájemce počítat s dvojnásobkem, je to znát. V mnoha případech se tak může bydlení na privátě vyplatit i z čistě finančního hlediska.
Ačkoli vysoké školy neprovozují své koleje za účelem zisku, nepředstavují dnes ubytovací poplatky žádnou láci. Jejich průměrná výše u dvoulůžkového pokoje na veřejných vysokých školách přesahuje pět tisíc korun. Měsíční účet za dva takovéto pokoje tak při plném obsazení činí více než dvacet tisíc korun. A to už je částka, za kterou se v zejména menších krajských městech dá sehnat pronájem bytu se dvěma samostatnými pokoji.
Aby bylo cenové srovnání co nejférovější, zařadila do nich datová redakce Aktuálně.cz na jedné straně lépe vybavené dvoulůžkové pokoje se společným sociálním zařízením v rámci buňky (pokud se na dané koleji nacházejí), na druhé straně medián cen 70metrového bytu o dispozici 3+1 nebo 3+kk ve stejné čtvrti navýšený o 5000 korun za spotřebu energií. Ty totiž mají studenti na koleji již zahrnuté v ceně.
Když kamrlík nestačí
Výsledky překvapí. Cena kolejí totiž nezřídka neodráží nájemné v dané lokalitě. V průměru třetí nejdražší koleje po Praze a Brně tak nejsou v Hradci Králové, nýbrž ve Zlíně. Výše kolejného na Univerzitě Tomáše Bati (UTB) se pohybuje od 4200 korun za trojlůžkový pokoj na koleji Antonínova až po 7290 korun za jednolůžkový pokoj včetně snídaně pro imobilní studenty na koleji Štefánikova.
Dlužno poznamenat, že za vyšší cenu dostanou ubytovaní ve Zlíně víc než jen kamrlík, kam se vejdou jen dvě palandy a psací stoly. Například koleje Max32 se nacházejí ve zrekonstruované multifunkční budově v areálu Baťových továren v centru města, nabízejí klimatizované loftové byty se světlou výškou 4,2 metru, recepci, fitness centrum, kolárnu, prádelnu, kavárnu, pekárnu a bistro. Ačkoli cena ubytování činí 6180 korun měsíčně, již pár dní po spuštění pilotního provozu UTB oznámila, že pořadníky byly vyčerpány.
Drahé? Rozebráno!
V Praze nabízí podobně nadstandardní ubytování Česká zemědělská univerzita (ČZU) na koleji Jih od akademického roku 2021/22. Celkem 18 dvoulůžkových pokojů má vlastní sprchový a kuchyňský kout, televizi, fén a samostatný uzavřený vchod. Požadovaná cena 300 korun na den (neboli přes 9000 korun za měsíc) při plné obsazenosti z ní činí nejdražší dvoulůžkové ubytování kolejního typu v Česku. Čtveřice studentů zde zaplatí 36 400 korun měsíčně, zatímco nájemné třípokojového bytu v Suchdole, kde koleje stojí, stojí běžně 20 tisíc korun (bez energií).
Kolejné v Suchdole vzrostlo dramaticky (o 45 procent) na konci roku 2022 v důsledku energetické krize. I na "obyčejných" kolejích se tak poplatky blíží sedmi tisícům korun měsíčně. Přesto i ČZU hlásí, že místa na kolejích jsou do posledního rozebrána, případní zájemci musejí počkat na konec měsíce, zdali se nějaké neuvolní.
Zbývající tři ze čtveřice největších vysokých škol v Praze - tedy Univerzita Karlova (UK), České vysoké učení technické (ČVUT) a Vysoká škola ekonomická (VŠE) - mají ceny ubytovacích služeb posazené o něco níže. Začínají přibližně na čtyř a půl tisících (koleje UK Švehlova, ČVUT Sinkuleho, VŠE Vltava) a končí zhruba na šesti a půl tisících (UK Centrum Krystal, ČVUT Bubeneč, VŠE Jarov III).
Brno i pod čtyři tisíce
V Brně mohou studenti oproti privátům ušetřit především na kolejích Vysokého učení technického (VUT). Listovy koleje se nacházejí v širším centru města naproti Moravské zemské knihovně a ubytování v dvoulůžkovém pokoji zde stojí pouze 126 korun za den, tedy 3833 korun měsíčně. Komerční pronájem ve stejné čtvrti je o více než polovinu dražší.
Jejich výhodnost vynikne také ve srovnání s kolejemi Kounicova, které provozuje Masarykova univerzita (MU) hned vedle. Ty v posledních třech letech prošly kompletní proměnou. "Rekonstruovaly se rozvody a stupačky, takže každý pokoj získal nově svůj vlastní sprchový kout, umyvadlo se skříňkou a toaletu. V koupelnách jsou také položeny dlažby a obklady, nově se nainstalovalo i odvětrávání," uvedla Marcela Dvořáková z Investičního odboru Rektorátu MU s tím, že nyní budou pokoje výhradně dvoulůžkové. Vyšší standard bydlení ovšem znamená i výrazně vyšší cenu 248 korun za den, tedy sedm a půl tisíce korun měsíčně. Tím se vyrovnaly dosud nejdražším kolejím MU v areálu Vinařská.
Rovnostářská Olomouc
Většina velkých univerzit nabízí ubytování ve více cenových hladinách. Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL) zvolila rovnostářský přístup. Na všech svých kolejích si účtuje za dvoulůžkový pokoj účtuje jednotnou částku 126 korun denně neboli 3833 korun měsíčně. V okrajové čtvrti Chválkovice je přitom komerční nájemné o poznání nižší než v centru, kde se nacházejí koleje Bedřicha Václavíka, generála Svobody a J. L. Fischera.
Nejčastěji se kolejné dostává nad hladinu nájemného v "levných" městech. Je tomu tak v Ostravě, kde bydlení ve zrekonstruovaných blocích A a B pod správou VŠB-TU vychází na více než čtyři a půl tisíce korun, zatímco srovnatelné jedno místo na privátě stojí 4248 korun. Ti, kteří mají hlouběji do kapsy, se v moravskoslezské metropoli mohou uchýlit do budov C a D, které vypadají podobně jako před lety. Ušetří tak i více než tisícovku měsíčně.
Studenti Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem se pod cenu privátu dostanou pouze v případě, že uzavřou ubytovací smlouvu s výpovědní lhůtou na celý akademický rok do konce června. V případě většiny dvoulůžkových pokojů jim bude kolejní správa účtovat 134 korun denně. Druhá varianta, v dosavadním ceníku označovaná jako standardní, pak znamená závazek pouze jeden měsíc, žádnou výpovědní lhůtu, ovšem také o poznání vyšší cenu 162 korun denně (4928 korun měsíčně). Privát v ústecké čtvrti Klíše vychází levněji, v průměru 4313 korun na osobu a měsíc.