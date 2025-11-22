Kalkulačka důchodů 2026. Spočítejte si, o kolik se vám od ledna zvýší penze

Zvýšení penzí se odvíjí od růstu cen, který se měří indexem životních nákladů domácností důchodců. V lednu budou důchody valorizovány tak, že o 240 korun naroste takzvaná základní výměra (na 4900 Kč) a o 2,6 procenta se zvýší "zásluhová" část.
Výrazně poskočí minimální penze, která bude nově činit 9800 korun namísto dosavadních 5430 korun.
Narostou i předčasné důchody u lidí, kteří ještě nedosáhli důchodového věku. Ty se ale zvýší plošně jen o 240 korun - o stejnou částku narostou u předčasného penzisty, který dostává15 tisíc korun, i u toho, kdo pobírá například 45 tisíc.
Papírové oznámení o zvýšení důchodu dostanou nově poštou pouze ti, kteří o ně požádali do konce letošního září. "Pro všechny klienty bude valorizační oznámení dostupné v elektronické podobě po přihlášení na ePortálu ČSSZ, případně jej automaticky obdrží do datové schránky, pokud ji mají zřízenou," uvádí České správa sociálního zabezpečení.