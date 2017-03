V kauze Rohlik.cz stojím za policií, tvrdí Chovanec. Majitele firmy pochválil za přístup a diskuzi

před 1 hodinou

Ministr Vnitra Milan Chovanec a policejní prezident Tomáš Tuhý představili výsledky třídenní policejní akce a zaměřili se především na problematiku zaměstnávání cizinců a právní analýzu kauzy Rohlik.cz. "Udělali jsme si právní rozbor této kauzy a chci jednoznačně říci, že stojíme za postupem policie," řekl Chovanec. Současně však ocenil přístup firmy k problému a snahu diskutovat.

Praha - Ministr vnitra Milan Chovanec ve čtvrtek na tiskové konferenci k problematice zaměstnávání cizinců ocenil přístup společnosti Rohlik.cz, kde před několika týdny udělala razii cizinecká policie, která zadržela a následně vyhostila několik desítek zaměstnanců, kteří pro Rohlik.cz pracovali na polská víza.

Ministr i jeho náměstek pro legislativu Petr Mlsna potvrdili, že problém byl v nejednoznačnosti výkladu zákona týkajícího se zaměstnávání cizinců s vízy vydanými jiným členským státem EU, než tím, kde cizinec pracuje. "Jednoznačně se ukazuje, že dochází k nadužívání polských pracovních víz," řekl Chovanec hned na začátku.

Připomněl, že souvisejícím problémem je i padělání dokladů, kdy si z velké části Ukrajinci zařizují falešné rumunské doklady. Při třídenní policejní akci policie objevila téměř 300 cizinců, kteří v Česku pracovali nelegálně a budou proto vyhoštěni.

V dřívějších rozhovorech spolumajitel společnosti Rohlik.cz Tomáš Čupr uvedl, že s polskou agenturou Ovd-Temyrtrans uzavřel dohodu o dílo a jejich zaměstnanci měli platná polská víza. Současně zde pracovali maximálně po dobu 90 dní, což je určeno zákonem.

"Jsem velmi zvědav, co budou dělat ty polské agentury s těmi zaměstnanci, kteří byli vyhoštěni z České republiky. Ze zákona je firma povinna se o ně starat, i když se vrátí z Česka. Velká otázka je, jestli tito cizinci dostávají normální mzdu a ta firma zaplatí fakturu, ale neví se, jestli ti zaměstnanci dostanou fyzicky na ruku alespoň minimální zákonnou mzdu v České republice. Nebudeme podporovat novodobé otroctví," dodal vzápětí.

Ministr vnitra také upozornil na to, že cílem podobných akcí není hon na cizince, ale cílem je dodržování právního systému České republiky. Do Sněmovny míří také dvě legislativní změny, které by zaměstnávání cizinců měly zpřísnit. Zákon o pobytu cizinců se týká postihování firem, které zaměstnávají cizince, s kterými jsou následně problémy. Druhá změna je zaměřená na pracovní agentury, kterých je v Česku více než 2000. V Německu je takových agentur necelých dvacet.

Podle Evropského práva není například problém přesouvat zaměstnance koncernu se sídlem například ve Francii do dceřiné společnosti v Česku, ale zaměstnanec musí být v portfoliu firmy a může zde pracovat pouze 90 dní.

Paralelní pracovní trh

Polské agentury zřejmě žádná portfolia nemají, což je problém. "Jednoznačně je tu indikováno obcházení zákona o zaměstnanosti," řekl Mlsna. "Dochází zde k vytváření jakéhosi paralelního pracovního trhu, který má ovšem výrazné znaky závislé práce a nikoliv dočasného výkonu pracovní činnosti," dodal.

Chovanec ocenil přístup firmy Rohlik.cz, s jejichž vedením se ve středu večer sešel a v příjemné atmosféře prodiskutovali možnosti, jak legálně zaměstnávat cizince. Podle Chovance si firma nestěžovala na postup policie, pouze se chtěla poradit.

"Informace ministerstva vnitra potvrzují to, co jsme říkali - české firmy jsou na cizincích závislé. To je dlouhodobý problém, na který by se politici měli především zaměřit. Je dobře, že se o celé problematice více mluví a zaznívají různé úhly pohledu," vyjádřila se ke schůzce Michala Gregorová, mluvčí společnosti Rohlik.cz.

Začátkem března kriminalisté z pražského oddělení cizinecké policie udělali razii ve skladech společnosti Rohlik.cz. Kvůli neplatným povolením bylo vyhoštěno 85 zaměstnanců, které české společnosti poskytla polská pracovní agentura. Ta se však prvotně věnuje stavební činnosti a tudíž nemůže poskytovat své zaměstnance s polskými vízy firmě Rohlik.cz na pozice skladníků.

