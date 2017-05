Blíží se další ročník Cen Neuron. Ocenění za přínos vědě převezme pět českých vědců do čtyřiceti let

před 2 hodinami

Pět mladých českých vědců do čtyřiceti let převezme ve středu večer Ceny Neuron. Ceny od roku 2010 uděluje Nadační fond Neuron, který je z velké části financován podnikateli. Ocenění jsou z humanitních, přírodních i technických oborů. Šek na 25 tisíc převezmou také autoři snímků popularizujících vědu.

Praha - Nadační fond Neuron, který podporují mecenáši z řad podnikatelů, ve středu večer v pražském Divadle Archa předá pěti mladým českým vědcům do čtyřiceti let Ceny Neuron. Cenu převezme kulturní antropolog Martin Soukup za společenské vědy, Lukáš Palatinus za fyziku, Marek Eliáš za biologii, Daniel Sýkora za počítačovou vědu a Robert Šámal za matematiku. Vědce nominuje vědecká rada fondu složená ze špičkových vědců za každý obor, který fond podporuje. ČTK to sdělil Pavel Hobza, člen správní rady a předseda vědecké rady fondu.

Antropolog Soukup z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) zaujal porotu tím, že zkoumá sociální vazby obyvatelstva Papui Nové Guinei v čase a prostoru. Fyzik Palatinus z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR se zabývá strukturou velmi malých krystalů. Se svým objevem zobrazení atomů vodíku se dostal jako první český vědec na titulku amerického časopisu Science.

Marek Eliáš z Katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se zabývá organismy protisty (dříve nepřesně nazývanými prvoci), kteří kdysi kolonizovali Zemi a jsou podstatní pro rozluštění podstaty života na ní.

Daniel Sýkora z Katedry počítačové grafiky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického (ČVUT) vymyslel teoretický princip řešení problému, který převádí práci výtvarníků do počítače, bez ztráty umělcova rukopisu. Jeho práci ocenilo i studio Disney.

Robert Šámal z Institutu počítačové vědy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy oslovil porotu tím, že - laicky řečeno - barví grafy, což lze využít třeba při plánování železniční sítě.

Neuron také už počtvrté předá ceny autorům čtyř snímků popularizujících vědu v rámci soutěže Cena Neuron Prima Zoom, kteří převezmou šek na 25 000 korun.

V letošním roce nebude podle Hobzy ocenění uděleno v oboru chemie a medicína. "Ušetřenou finanční částku, která ocenění doprovází, využije vědecká rada v rámci otevřené soutěže Neuron Impuls, ve které fond podporuje inovativní vědecké projekty," dodal Hobza.

Aktivity fondu vůči mladým vědcům vyzdvihl matematik Exner, který se zabývá matematickou fyzikou. Jako jeden z nejuznávanějších českých badatelů se podílel na založení Evropské výzkumné rady (ERC), která uděluje těm nejlepším vědcům velkorysé granty.