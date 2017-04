Na podporu vědy a výzkumu má jít příští rok ze státního rozpočtu 36,2 miliardy korun

AKTUALIZOVÁNO před 35 minutami

Na podporu výzkumu, vývoje a inovací má jít příští rok ze státního rozpočtu 36,2 miliardy korun. Schválila to ve čtvrtek Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Návrh rozpočtu nyní míří do vlády. Pro letošní rok bylo na vědu a výzkum ve státním rozpočtu vyhrazeno 32,8 miliardy korun. Největšího navýšení, a to 437 milionů Kč, se dočká Akademie věd. Ministerstvo průmyslu a obchodu dostane navíc 203 milionů a ministerstvo vnitra si polepší o 194 milionů korun. Přidáno dostanou také Technologická agentura, ministerstvo životního prostředí a resort školství.

