Odpovídáme: V čem bude Trump lepší než Obama, jaký vypukne boj a proč je teď demokracie v ohrožení

„Největší chybou, kterou jsme udělali, bylo to, že jsme se naplno věnovali vládě, a až posledních deset dní před inaugurací skládali dohromady osazenstvo Bílého domu,“ zavzpomínal pro server Politico na sestavování Clintonovy administrativy na přelomu let 1992 až 1993 Rahm Emanuel. Toto své historické ponaučení mohl využít před osmi lety, kdy si ho za prvního šéfa své kanceláře vybral nezkušený Barack Obama.

Do už tak nezvyklé situace navíc vstupuje i element rodinných vazeb, jelikož oficiální post poradce bude v administrativě zastávat i Trumpův zeť Jared Kushner. Do třetice: mezi lidmi v nejbližším Trumpově okolí v Bílém domě bude chybět někdo s přímou zkušeností z vedení federální vlády. Nový prezident tak jde proti ozkoušené a funkční praxi svých předchůdců Obamy i Bushe mladšího.

Bylo by chybou nevšimnout si toho, kde má Trump reálnou šanci být lepší než Obama. Z příprav na první týdny jeho vlády unikly informace o plánech na celou řadu neformálních schůzek prezidenta se zákonodárci z Republikánské i Demokratické strany. Trump se rád potkává s lidmi a takové večery s grilováním by se mohly stát jedním z poznávacích znamení nové administrativy.

Jestliže v domácí politice může Trumpovi „spadnout na hlavu“ riskantní pokus o demontáž a nahrazení zdravotnické reformy, v té zahraniční hrozí současné otevření hned několika front. Pokud nový prezident začne uskutečňovat své předvolební sliby, můžou se rychle vyhrotit vztahy s Čínou, Německem a Evropou obecně, Íránem, Mexikem i na celém Blízkém východě.

Odhadovat, jak ve všech těchto otázkách a regionech bude Trump postupovat, je těžké, asi nejpozoruhodnější vhled však skýtá informace o tom, jakým lidem evidentně naslouchá. Trump se vzhlédl ve velkých republikánských figurách zahraniční a bezpečnostní politiky posledních desetiletí. Těmi, kdo mu dali doporučení na jmenování šéfa ropného gigantu ExxonMobil do funkce ministra zrahraničí, nebyl pouze Bushův a Obamův ministr obrany Robert Gates, ale i bývalá ministryně zahraničí Bushe mladšího Condolleezza Riceová a James Baker, který zastával stejný úřad za Bushe otce.

Henry Kissinger přišel do kontaktu zřejmě s každým z posledních osmi amerických prezidentů od Nixona až po Obamu, jeho slovo ale může mít v Bílém domě za Trumpa největší váhu od 70. let minulého století. Je to dáno obdivem, který si Kissinger podle informací uniklých z bezprostředního okolí nového prezidenta v jeho očích vydobyl, stejně jako absencí jakékoli pevnější zahraničně-politické hodnotové orientace, již by nastupující hlava Spojených států a priori vyznávala. Kissingerův realismus v zahraniční politice, velký důraz na potřebu dohody mocností i velmocenskou rovnováhu, jejíž součástí by bylo i Putinovo Rusko, přirozeně konvenují Trumpovu zběžnému pohledu na svět.

Kissinger se v povolebním rozhovoru pro časopis Atlantic nechal slyšet, že po nástupu Trumpa do úřadu očekává útok Islámského státu nebo jiné džihádistické organizace, kterým by otestovaly reakci nového prezidenta a pokusily se ho vyprovokovat k přehnané odpovědi, jež by v konečném důsledku dobře posloužila jejich cílům.