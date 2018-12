Děti umírají hlady, země je v troskách. Velký speciál o nekončící katastrofě Jemenu

Tragédie v Jemenu Obří humanitární krize v Jemenu stále nekončí

„Válka může zabít celou generaci jemenských dětí, které ohrožuje bombardování, hlad a nemoci, jako je cholera, jíž se dá za normálních okolností zabránit,“ komentuje situaci výkonná ředitelka humanitární organizace Save the Children Helle Thorningová-Schmidtová. Podle odhadů Save the Children mohlo zemřít od začátku války na nemoci a podvýživu až 85 000 dětí ve věku do pěti let.

"Lidé opravdu závisí na tom, co k nim dorazí zvenčí. V Jemenu se toho nedá moc vypěstovat, je to taková polopoušť," říká Češka Martina Jurigová, která loni v zemi strávila s misí Lékařů bez hranic tři měsíce jako zdravotní sestra.

„Když věci zprůměrujeme, každých deset minut umírá v Jemenu malé dítě do 5 let na nemoci, kterým se dá zabránit. To znamená, že jen během dnešní (dárcovské) konference zemře 50 jemenských dětí,“ prohlásil letos v dubnu v nezvykle emotivním vystoupení generální tajemník OSN António Guterres.

Nemocnice v jemenském přístavu Hudajdá na břehu Rudého moře. Malinký sedmiměsíční Chálid, viditelně podvyživený, se v náruči matky konečně dostal do péče lékařů. „Myslela jsem, že asi umře, byla jsem úplně bezmocná. Vůbec se nehýbal,“ řekla žena na sklonku léta humanitárním pracovníkům z britské organizace Save the Children, která místní nemocnici podporuje.

"Ta holčička to nepřežila a oni se mě ptali: ‘A koho bys chtěla, aby raději zastřelili? Když zastřelí matku, nemá se pak kdo postarat o děti. Když zastřelí otce, nemá kdo zabezpečit rodinu.’ To nejmenší dítě pro ně vlastně byla nejlépe přijatelná zpráva," uzavírá česká zdravotní sestra.

Pokračující krvavá válka řadu lidí otupuje a nutí je k volbám, které by nikdy předtím nedělali. Česká zdravotní sestra Martina Jurigová loni v nemocnici Lékařů bez hranic v jemenském městě Ibb ošetřovala dvouletou holčičku, kterou na ulici trefil odstřelovač přímo do hlavy. Velmi emotivně to prožívala.

"Lidé jsou zoufalí. Prodávají auta, aby měli na lékařskou péči, rodinné šperky, aby mohli odjet ze země," potvrzuje šéf mise humanitární organizace Lékaři bez hranic (MSF) Djoen Besselink. I on vidí proměnu v chování Jemenců. "Největší strach teď mají z toho, že nevědí, co budou jíst a kde seženou lékařskou pomoc. Nic z toho si totiž nemůžou dovolit. Bojí se, co přinese budoucnost. S válkou se nějak smířili, ale nevědí, co bude, až skončí. To je ten skutečný strach," popisuje Besselink.

"Na začátku lidé měli strach, ale to se postupně změnilo. Zní to až neskutečně, ale zvyknout se dá na všechno, i na nálety," píše Sabina. "Jemen se za poslední roky hodně změnil. Dřív tu bylo bezpečno, mohli jste klidně nechat odemčené dveře do domu. Poslední dobou jsou ale na tom lidé opravdu hrozně,“ popisuje proměnu kolem sebe mladá Češka.

„Na ulicích se ozývá střelba. Školy jsou zavřené, všichni zůstáváme doma. Venku jsou auta se zbraněmi a tanky. Nevím, jak dlouho to ještě potrvá,“ píše na začátku prosince z jemenského hlavního města Saná Sabina Addailamyová. Před 24 lety se z Česka přestěhovala do Jemenu. Poslední tři roky žije s rodinou uprostřed jedné z největších humanitárních krizí na světě.

Vypadá to jako běžná reklama na auto nebo na jiný výrobek. Ve skutečnosti jde ale o kampaň humanitární organizace Save the Children, která chce zastavit britský export zbraní do Saúdské Arábie, jež je vedle dalších zemí součástí krvavé občanské války v Jemenu. Tváří kampaně se stal populární britský herec Dominic West.

Videoklip kampaně "Vyrobeno v Británii. Shazováno na malé děti", Save the Children, září 2017.

Od počátku krvavé fáze jemenské občanské války vyvezla Velká Británie do Saúdské Arábie zbraně za 3,8 miliardy britských liber (zhruba 111 miliard korun). Jde o moderní střely Paveway IV nebo stíhačky Typhoon. Všechny země zapojené do války v Jemenu mají podle OSN na svědomí smrt přes 5000 lidí včetně malých dětí. Letecké útoky vedené Saúdskou Arábií a dalšími zeměmi její arabské koalice od března 2015 jsou ale nejničivější. A zasahují i civilní cíle. Jedním z nejhorších byl útok v říjnu 2016, kdy bomby dopadly na pohřeb v metropoli Saná a připravily o život 140 lidí.

„Naším nejlepším vývozem by měla být naděje, ne strach. V době, kdy Velká Británie posílá humanitární pomoc do Jemenu, její zbraně posilují tamní konflikt. Vyzvěte naši vládu, aby zastavila vývoz zbraní do Saúdské Arábie,“ uzavírá Save the Children emotivní videoklip.

Aktivisté z Kampaně proti obchodu se zbraněmi (CAAT) dokonce britskou vládu za její rozhodnutí prodávat výzbroj a munici Saúdské Arábii zažalovali. Londýnský soud je ale odmítl s tím, že rozhodnutí vlády prodávat zbraně Saúdské Arábii není v rozporu se zákonem.

Saúdské nálety v Jemenu, zdroj: AFP

Saúdská Arábie je důležitým trhem i pro české zbrojaře. Společnosti skupiny Czechoslovak Group vyvážejí do Saúdské Arábie pozemní vojenskou techniku, hlavně na podvozcích nákladních automobilů Tatra. „Počty vozidel Tatra v armádách Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů přesahují dva tisíce kusů," říká mluvčí holdingu Czechoslovak Group Andrej Čírtek.

Kritiku exportu do Saúdské Arábie v souvislosti s válkou v Jemenu odmítá. „Vývozní politiku v oblasti vojenského materiálu si řídí český stát prostřednictvím vydávání licencí. Nedomníváme se, že by se měla bezpečnostní situace v sousední zemi nějak dotknout vývozů, které v našem případě představují hlavně podvozky terénních tatrovek,“ uvádí Čírtek.

Vojenské nákladní vozy Tatra, zdroj: ČTK

Česká pobočka lidskoprávní organizace Amnesty International má ale podezření, že do horkého regionu míří také další zbraně domácí výroby. "Z České republiky byly do Saúdské Arábie v posledních letech vyvezeny zbraně a vojenský materiál za několik miliard korun. Bohužel dostupné informace o tom, komu přesně a jaké jsou to zbraně, nemáme. Podle výroční zprávy, kterou každoročně vydává ministerstvo průmyslu a obchodu, je zjevné, že to není jen obrněná technika, jak často zbrojaři tvrdí. Například v rekordním roce 2014, kdy vývoz do Saúdské Arábie dosáhl 1,8 miliardy korun, jsme tam vyvezli střelivo a další výzbroj v hodnotě 180 milionů korun," říká Martin Balcar z Amnesty International, který se specializuje na obchody se zbraněmi.

„Máme důvod předpokládat, že řada zbraní, kterými se zabíjí v Jemenu, pochází i z České republiky, ostatně do Saúdské Arábie vyvážíme nezanedbatelné množství zbraní,“ tvrdí novinář Pavel Vondra z Českého rozhlasu Plus. „V Jemenu si navíc už v době, kdy jsem tam před několika lety pobýval, spousta lidí spojovala Českou republiku právě s vynikajícími zbraněmi,“ dodává Vondra.

Oběti saúdských náletů v Jemenu, 2017, zdroj: Reuters

Ministerstvo zahraničních věcí ČR se ale brání. „Nejsou k dispozici informace, které by naznačovaly, že by vojenský materiál dodaný do Saúdské Arábie v předchozích letech byl použit mimo území Saúdské Arábie,“ uvedla na dotaz Aktuálně.cz mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. Podle ní připadají čtyři pětiny českého exportu vojenského materiálu do Saúdské Arábie na takzvané nesmrtící prostředky: vojenskou dopravní techniku, výcvikové simulátory, balistické a protichemické ochranné prostředky.

Novinář Pavel Vondra, který o Jemenu natočil dokumentární film, je ale ke zbrojním dodávkám Rijádu kritický. „Saúdská Arábie je bohatý klient a seznam zemí dodávajících jí zbraně a vojenský materiál je pochopitelně dlouhý. Připadá mi ale falešné krčit rameny tváří v tvář důkazům o válečných zločinech páchaných na civilním obyvatelstvu Jemenu a tvrdit, že když nedodáme Saúdským Arabům zbraně my, dodá je někdo jiný. Nevím, jestli by to zbrojní dodavatelé dokázali říct do očí rodičům zabitých dětí. A pokud ano, je mi jich líto. Ale ne tolik jako samotných Jemenců,“ uzavírá Vondra.