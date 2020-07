Začíná mise, jaká tu ještě nebyla. Projeďte se s vozítkem hledajícím život na Marsu

Mise Mars 2020

Perseverance Rover

Ve čtvrtek odstartuje jedinečná mise Mars 2020 americké vesmírné agentury NASA. Jejím cílem je dopravit vzorky hornin z povrchu Marsu na Zemi. Začíná letos a skončit by měla v roce 2031. I kdyby se do té doby podařilo vyslat na Mars člověka, misi s takovým cílem by to nezastínilo.

: : : DO STARTU

živé vysílání startu