Odhalujeme jejich tvář. Příběhy uprchlíků, kteří přišli do Evropy jako nositelé špatných zpráv

Rok s uprchlíky v Evropě

Skutečné tváře, skutečné příběhy

Před rokem přišli do Evropy. Lidé ze Sýrie a Iráku, kteří z domova utekli před válkou. Spolupracovník Aktuálně.cz Michal Pavlásek je poprvé potkal v roce 2015 na Balkáně. S běženci absolvoval část jejich cesty Řeckem, Makedonií a Srbskem – až do Maďarska. Po roce se s desítkou mužů a žen setkává znovu; přijíždí za nimi do míst, kde žijí teď.zobrazit celý text Do Nizozemska, Belgie, Švédska, Rakouska – a hlavně do Německa. Splnilo se Syřanům a Iráčanům to, co si od Evropy slibovali? Našli v ní to, co hledali? Aktuálně.cz přináší devět unikátních portrétů lidí, kteří odešli z domova, aniž by tušili, kde jejich cesta skončí. Devět skutečných příběhů, které vrací uprchlíkům tvář.