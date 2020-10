Politický matador jde do poslední bitvy. Představujeme život a názory Joea Bidena

Podle Bidenova návrhu by měly USA do roku 2050 vybudovat „čistou ekonomiku“, která by neprodukovala žádné emise skleníkových plynů. Do tohoto programu by během deseti let investoval dva bilionu dolarů. Bidenův plán zahrnuje řadu opatření programu Green New Deal, který loni představila progresivní demokratická kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová.

Biden by zároveň zpřísnil emisní limity pro automobily, firmy by musely zveřejňovat „klimatická rizika“ spojená s jejich výrobou, včetně množství skleníkových plynů, které produkují jejich provozy a zásobovací řetězce. Biden by rovněž USA znovu zapojil do Pařížské dohody o klimatu z roku 2015, ze které Donald Trump vystoupil.