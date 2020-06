Fakta versus Trump: Virus zmizí, bude to v pohodě, tvrdil. Pak zemřelo 100 tisíc lidí

Když se letos v lednu začal koronavirus šířit do Spojených států, republikánský prezident Donald Trump dlouho trval na tom, že se obyvatelé 300milionové země nemají čeho obávat. O necelý půlrok později přesáhl počet zemřelých s onemocněním covid-19 sto tisíc. Obětí viru je víc, než kolik si vyžádaly války v Koreji, Vietnamu a Iráku dohromady. Trump zpočátku pandemii zlehčoval a zaujal řadou kontroverzních výroků.



Podívejte se, jak svůj názor na koronavirus v čase měnil.

Seznam dní



31. prosince 2019 0 nakažených 0 mrtvých Světová zdravotnická organizace (WHO) informuje epidemiology po celém světě o “zápalu plic neznámého virového původu” v Číně.

17. ledna 2020 0 nakažených 0 mrtvých Americké Centrum pro infekční choroby (CDC) vysílá experty, aby kontrolovali cestující na letištích v New Yorku, San Francisku a Los Angeles. Později přibylo také Chicago a Atlanta. Když s Trumpem chce ministr zdravotnictví Alex Azar telefonicky hovořit o koronaviru, prezident ho označuje za “alarmistu”.

21. ledna 2020 1 nakažený 0 mrtvých Prvním potvrzeným nakaženým ve Spojených státech je 35letý muž v Seattlu ve státě Washington. Vrátil se tam po návštěvě rodiny v čínském Wu-chanu. “Máme to totálně pod kontrolou. Je to jeden člověk, který přijel z Číny, máme to pod kontrolou. Bude to prostě v pohodě,” prohlašuje Trump v rozhovoru pro televizní stanici CNBC.

24. ledna 2020 1 nakažený 0 mrtvých Trump chválí Čínu za její úsilí zastavit šíření viru. “Čína velmi tvrdě pracuje na zadržení koronaviru... Spojené státy velmi oceňují její úsilí a transparentnost. Všechno dopadne dobře. Jménem Američanů chci poděkovat zejména prezidentu Si Ťin-pchingovi,” píše prezident na Twitter.

29. ledna 2020 5 nakažených 0 mrtvých Trumpův poradce Peter Navarro varuje prezidenta, že koronavirus by mohl způsobit smrt až milionu lidí a ekonomické škody ve výši bilionů dolarů.

31. ledna 2020 6 nakažených 0 mrtvých Ministr zdravotnictví Azar prohlašuje koronavirus za 'ohrožení pro veřejné zdraví'. Trump zakazuje vstup do země cestujícím z Číny s výjimkou Američanů, jejich blízkých příbuzných a osob s trvalým pobytem. “Chci zdůraznit, že toto je závažná zdravotnická situace v Číně, ale také chci zdůraznit, že rizika pro americkou veřejnost jsou v tuto chvíli velmi malá,” hodnotí situaci šéf amerického Centra pro infekční choroby Robert Redfield.

4. února 2020 11 nakažených 0 mrtvých CDC začíná používat své vlastní testy na koronavirus. Brzy je zřejmé, že jejich fungování je vadné. Schopnost Spojených států testovat možné nakažené v dostatečné míře se tím výrazně opozdí.

10. února 2020 11 nakažených 0 mrtvých V Singapuru, kde je tou dobou zhruba stejně teplo jako v létě ve Spojených státech, je nyní 45 nakažených. “Zdá se, že do dubna, víte, teoreticky, až se trochu oteplí, (koronavirus) zázračně zmizí,” tvrdí Trump účastníkům volebního setkání v New Hampshire.

12. února 2020 13 nakažených 0 mrtvých “Měli bychom být připraveni, že se virus v USA rozšíří,” varuje jedna z hlavních epidemioložek CDC Nancy Messonnierová. Zároveň přiznává problém s testy.

24. února 2020 35 nakažených 0 mrtvých “Koronavirus je v USA velmi pod kontrolou… Akciové trhy se mi začínají velmi líbit!” tweetuje prezident Trump. Globální trhy prudce padají z obavy investorů z šíření viru.

26. února 2020 53 nakažených 0 mrtvých Dochází k prvnímu přenosu koronaviru “v rámci komunity”, tedy bez vazby na Čínu. Zdroj nákazy není známý.

27. února 2020 59 nakažených 0 mrtvých “Prostě zmizí. Jednoho dne, bude to jako zázrak, zmizí,” řekl Trump o nákaze během tiskové konference. Komunitní nákazu potvrzují státy Washington, Kalifornie a Oregon.

28. února 2020 60 nakažených 0 mrtvých “Demokraté politizují virus. Tohle je jejich nový hoax,” stěžuje si Trump na volebním shromáždění v Jižní Karolíně.

29. února 2020 66 nakažených 1 mrtvý Zdravotníci potvrzují domnělé první úmrtí na koronavirus. Později se ukazuje, že první oběť viru zemřela již na začátku února. Trump zakazuje cestujícím z Íránu vstup do země, američtí občané mají výjimku. Univerzitní a státní laboratoře dostávají od vlády výjimku, aby mohly vyvíjet vlastní testy. Těch je stále málo.

4. března 2020 125 nakažených 9 mrtvých Gavin Newsom, guvernér Kalifornie, vyhlašuje stav nouze poté, co ve státě zemře první nakažený. V New Yorku také umírá první člověk, žena mladší 40 let. “Někteří lidé to prodělají velmi lehce, nebudou muset ani do nemocnice a uzdraví se. Takových lidí bude hodně,” předvídá Trump na setkání s šéfy aerolinek.

5. března 2020 159 nakažených 11 mrtvých “Podle (agentury, pozn. red.) Gallup máme nejvyšší hodnocení za způsob, jakým se vypořádáváme s koronavirem,” raduje se Trump. Prezidentovo hodnocení na konci března dosáhlo nejvyšších hodnot od zvolení. Nepolepšil si ale zdaleka tolik, jako jiní světoví lídři v čase pandemie.

6. března 2020 233 nakažených 12 mrtvých “Kdokoliv si chce nechat udělat test, může, tak to prostě je,” tvrdí Trump. Kapacita Spojených států je v té době podle Centra pro infekční choroby asi 75 tisíc testů.

10. března 2020 754 nakažených 26 mrtvých “Bylo to nečekané. Zasáhlo to svět. A my jsme připraveni, děláme skvělou práci. Prostě to skončí. Jen zůstaňte v klidu. Skončí to,” tvrdí prezident.

11. března 2020 1025 nakažených 28 mrtvých WHO vyhlašuje globální pandemii. Trump zakazuje cestování z Evropy, s výjimkou Velké Británie a Irska. “Pro většinu Američanů je riziko velmi, velmi malé,” myslí si Trump. “Faktem je, že bude hůř,” říká hlavní epidemiolog Anthony Fauci.

13. března 2020 1663 nakažených 40 mrtvých Řada škol a univerzit přechází na online výuku, 12 států zavírá všechny státní školy. Přerušuje se většina národních sportovních soutěží. Trump vyhlašuje stav nouze.

15. března 2020 2951 nakažených 57 mrtvých Státní epidemiologický úřad doporučuje zrušit všechna shromáždění 50 a více lidí. “Tohle je velmi nakažlivý virus. Je neuvěřitelný. Ale je to něco, nad čím máme fantastickou kontrolu,” protiřečí si Trump během jediné věty na tiskové konferenci.

16. března 2020 3774 nakažených 69 mrtvých “Doporučujeme, aby se všichni Američané, i ti mladí a zdraví, učili z domu. Vyhněte se shromážděním víc než 10 lidí. Vyhněte se zbytným cestám. Vyhněte se jedení a pití v barech, restauracích a samoobslužných jídelnách. Za pár týdnů soustředění to můžeme zvládnout,” oznamuje Trump doporučení.

17. března 2020 4661 nakažených 85 mrtvých “Zbavíme se toho viru. To je, co děláme. Je to nejlepší, co můžeme udělat. Chceme mít co nejméně obětí. Tohle je hrozná věc,” zdůrazňuje Trump po zasedání krizového štábu.

21. března 2020 19 624 nakažených 260 mrtvých Prezident poprvé tweetuje o lécích proti malárii hydroxychloroquine a azithromycin. “Pokud si je člověk vezme oba, mají velkou šanci stát se největším průlomem v dějinách medicíny,” tvrdí. Výzkumy ukazují, že účinnost léčiv na covid-19 není prokázaná. Jejich kombinace pak může mít navíc škodlivý účinek na kardiovaskulární systém pacienta s potenciálně smrtícími účinky.

22. března 2020 26 747 nakažených 340 mrtvých Vláda doporučuje Američanům vůbec necestovat do zahraničí. Demokratický guvernér Ohia Mike DeWine vydává karanténní nařízení, podle kterého mají lidé zůstat s výjimkou nezbytných případů doma. Během následujících týdnů se k němu připojí lídři řady dalších států. “Nemůžeme připustit, aby léčba pandemie byla horší než nákaza samotná. Za 15 dnů vyhodnotíme, jak chceme pokračovat,” varuje Trump na Twitteru před dopady omezení života v zemi.

23. března 2020 35 206 nakažených 471 mrtvých “Amerika se znovu, a to brzy, otevře. Mnohem dřív než za tři nebo čtyři měsíce, jak někteří předvídají,” věří Trump.

24. března 2020 46 442 nakažených 590 mrtvých “Velikonoce jsou pro mě velmi speciální den. A já říkám, nebylo by skvělé mít kostely plné?” říká prezident k návrhu, aby se všechna omezení zrušila do půlky dubna.

25. března 2020 55 231 nakažených 1050 mrtvých “Nikdo by nikdy nevěřil, že taková věc je možná. Nikdo to nemohl předpovědět. Teď to víme,” tvrdí Trump po zasedání krizového štábu, kde odmítá fakt, že lidé před příchodem pandemie varovali.

27. března 2020 85 991 nakažených 1296 mrtvých Trump nařizuje automobilce General Motors vyrábět plicní ventilátory. Zakazuje vývoz roušek typu N95 a dalšího vybavení. “Tahle nemoc. Jakkoliv tomu chcete říkat. Bacil, chřipka, virus. Víte, můžete tomu říkat spoustou různých jmen. Nevím, jestli vůbec někdo s jistotou ví, co to je,” uvažuje prezident. “Prezident stanovil 12. duben za cíl, ke kterému se chce přiblížit. Ví, že musí být flexibilní. Chtěli jsme dát lidem naději, ale není na něj absolutně fixovaný,” mírní naděje z rozvolňování do Velikonoc epidemiolog Fauci.

28. března 2020 104 686 nakažených 1707 mrtvých “TUHLE VÁLKU VYHRAJEME,” tweetuje prezident.

29. března 2020 124 665 nakažených 2191 mrtvých Trump oznamuje prodloužení omezení do konce dubna, poté co mu vědci ukázali modely, podle kterých mohou v USA zemřít stovky tisíc lidí. “Čím lépe se budete chovat, tím dřív celá tahle noční můra skončí,” informuje Trump.

3. dubna 2020 245 540 nakažených 6053 mrtvých Vládní epidemiologové doporučují nošení látkových masek na veřejnosti. “Bude to opravdu dobrovolná věc. Nemusíte to dělat. Já to dělat nebudu, ale někteří lidé mohou chtít. Možná je to dobré. Asi bude. Je to jen doporučení,” vysvětluje Trump svůj názor.

7. dubna 2020 386 196 nakažených 10 989 mrtvých “Těch případů opravdu na začátku tolik nepřibývalo. Ale musíte pochopit, že já musím tuhle zemi povzbudit. Nechci vytvořit šok a tak vůbec, ale když jsem to říkal, tak jsem zároveň zaváděl omezení. Zavřel jsem zemi před Čínou,” reaguje Trump na kritiku, že v začátcích pandemie podcenil situaci.

8. dubna 2020 398 809 nakažených 12 895 mrtvých “VYROVNÁME KŘIVKU!” hlásí se Trump na Twitteru ke snaze o zpomalení šíření nákazy.

9. dubna 2020 432 132 nakažených 14 817 mrtvých “Co děláme, funguje, a proto v tom musíme pokračovat,” hodnotí epidemiolog Fauci průběh nákazy. Počet lidí požadujících hospitalizaci se snížil.

11. dubna 2020 501 560 nakažených 18 777 mrtvých “Je to velmi geniální nepřítel. Vyvíjí léky jako antibiotika. Vidíte to. Dřív antibiotika vyřešila všechny problémy. Teď jeden z největších problémů, který svět má, je, že tenhle bacil se stal tak geniálním, že si s ním antibiotika neporadí,” hněvá se hlava státu po zasedání krizového výboru. Antibiotika nejsou určena na léčbu virů, nýbrž bakterií.

13. dubna 2020 557 571 nakažených 22 108 mrtvých “Když je někdo prezident Spojených států, má totální autoritu. A tak to i bude,” tvrdí prezident po zasedání krizového štábu. Ve skutečnosti jsou to guvernéři jednotlivých států, kteří mají právo rozhodnout, kdy skončí karanténní opatření. Trump své tvrzení zmírňuje následující den.

14. dubna 2020 582 594 nakažených 23 649 mrtvých “Dnes nařídím své vládě, aby zastavila financování Světové zdravotnické organizaci, zatímco bude provedena analýza její role v nezvládnutí a utajování rozšíření koronaviru,” oznamuje Trump. Trump dříve postup WHO i Číny veřejně chválil.

17. dubna 2020 671 331 nakažených 33 284 mrtvých “OSVOBOĎTE MICHIGAN,” tweetuje prezident na obranu celkem tří amerických států, čímž podle kritiků legitimizuje protesty proti koronavirovým omezením, které v těchto státech probíhají.

24. dubna 2020 869 172 nakažených 49 963 mrtvých “Vidím dezinfekci, který virus vyřídí za minutu. Jednu minutu. Je tu způsob, jak můžeme něco takového udělat, injekcí dovnitř, nebo skoro jako očistu? Protože vidíte, že se dostane do plic a udělá tam hroznou paseku. Takže by to stálo za to prověřit,” navrhuje možnou léčbu prezident. “Představte si, že bychom tělo zasáhli ohromným, ultrafialovým, nebo jenom velmi silným světlem. Kdybychom ho přivedli do těla, skrz kůži, nebo jinak,” pokračuje. Trump později popírá, že by rady myslel vážně, prý se jednalo o sarkasmus. Jeho výroky mezitím zkritizovali vědci i lékaři. “Nápad stříkat si do těla jakýkoliv čisticí prostředek je nezodpovědný a nebezpečný. Je to běžná metoda, kterou používají lidé, kteří se chtějí zabít,” komentuje to výrobce dezinfekčních prostředků Lysol a Dettol. “Pravděpodobně by to vedlo k velmi nepříjemné smrti,” dodává profesor toxikologie.

29. dubna 2020 1 012 583 nakažených 58 355 mrtvých “Stali jsme se králi ventilátorů, tisíců a tisíců ventilátorů,” raduje se Trump nad zajištěním dříve nedostatkového lékařského přístroje. Později se ukazuje, že USA mají možná příliš mnoho ventilátorů. Bílý dům proto plánuje jejich vývoz do zahraničí.

8. května 2020 1 256 972 nakažených 75 670 mrtvých “Mám pocit ohledně vakcín stejný jako ohledně testů. Tohle (koronavirus, pozn. red.) zmizí i bez vakcíny. A už ho neuvidíme, po nějaké době. Možná se krátce vrátí, možná na podzim. Možná ne… Viry také umírají. Jako všechno ostatní,” hodnotí prezident potřebnost očkování. V březnu se prezident snažil získat exkluzivní přístup k vakcíně vyvíjené německou firmou, údajně jí za něj nabídl “velké množství peněz”...

11. května 2020 1 329 799 nakažených 79 528 mrtvých K 11. květnu mají za sebou Spojené státy 9,35 milionu testů. Druhé v pořadí je Rusko s 5,8 milionu. “Amerika je světovým lídrem v testování,” chlubí se Trump na tiskové konferenci. Při přepočtu na počet obyvatel, což je relevantní ukazatel, pokud se hovoří o počtu testů jako nástroji zabránění šíření pandemie, Spojené státy ve skutečnosti zaostávají za řadou dalších států.

14. května 2020 1 390 746 nakažených 84 133 mrtvých “Než jsem se sem (do prezidentského úřadu, pozn. red.) dostal, bylo to 7,5 milionu dolarů v roce 2014. Peníze dala Obamova administrativa. Já jsem to ukončil,” vysvětluje Trump, že Spojené státy financovaly virologický institut v čínském Wu-chanu. Ve skutečnosti institut, který někteří členové Trumpovy administrativy označují za možné místo původu pandemie, dostal jen 600 tisíc dolarů v rámci většího grantu určeného na výzkum infekčních chorob.

18. května 2020 1 486 757 nakažených 89 562 mrtvých “Náhodou ho beru,” říká Trump o látce hydroxychloroquine. Ta se prodává jako lék na malárii pod názvem Plaquenil. “Začal jsem před pár týdny. Myslím, že je to dobré, slyšel jsem dobré věci... Byli byste překvapení, kolik lidí to bere, hlavně v první linii,” ujišťuje prezident. Lékař Bílého domu Sean Conley vydává prohlášení, ve kterém potvrzuje, že po zvážení výhod a nevýhod s Trumpem došli k závěru, že “potenciální přínos léku převažuje nad relativními riziky”. Vědci namítají, že účinky látky na covid-19 nejsou prokázané.

24. května 2020 1 622 670 nakažených 97 087 mrtvých “Skončil jsem, právě jsem skončil. A mimochodem jsem pořád tady,” informuje prezident, že přestal s užíváním antimalarika. Francie zakazuje užívání hydroxychloroquinu pro léčbu lidí s nemocí covid-19. Velká studie tam potvrzuje, že nepřináší pacientům žádný přínos, a naopak může být zdraví škodlivá. Německá univerzita v Tübingenu kvůli možným vedlejším účinkům končí s klinickými studiemi léčiva, stejně jako o něco dříve Světová zdravotnická organizace.