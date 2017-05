Dokáže EU zkrotit novými opatřeními globální oteplování? Prohlédněte si data k tání ledovců a emisím

Oteplování planety postupuje. A může narůstat dál

Roky 2015 i 2016 byly nejteplejší v historii měření. Vše nasvědčuje tomu, že se k nim zařadí i rok 2017. Od roku 1910 stoupla globální teplota o téměř 1,5 °C, tempo oteplování se však dramaticky zrychlilo po roce 1980 a neustále se zvyšuje. Deset nejteplejších let bylo od roku 1881, kdy byla k dispozici první pravidelná měření, zaznamenáno po roce 2000. Nárůst teplot může do roku 2100 činit 1,7 až 4,8 °C ve srovnání s průměrem let 1986–2005.

Časová řada na modelu Země ukazuje průměrnou změnu globálních teplot zemského povrchu od roku 1885 do roku 2015. Tmavě modrá označuje oblasti, jež byly chladnější než průměr, tmavě červená označuje oblasti, které byly teplejší než průměr.

Graf nahoře znázorňuje změnu globální teploty povrhu Země ve vztahu k průměrným teplotám v letech 1951 až 1980. Deset nejteplejších let ze 136 let trvajícího měření teplot se odehrálo po roce 2000 (s výjimkou mimořádně teplého roku 1998). Úplně nejteplejší byl dosud rok 2016.

Zdroj: NASA