Vítá vás česká divočina. Zmapovali jsme neporušené lesy, kam lidé jen stěží vkročí

Česká divočina

V Česku stále najdeme kusy opravdové divočiny. Jsou to lesy, které rostou přirozeně, bez zásahu člověka. Nevypadají jako krajina, do které jsme zvyklí chodit na houby. Jsou nehostinné, zarostlé, těžko přístupné, ale také rozmanité a plné života. Přesně takové by byly i ostatní české lesy, kdyby se v nich nehospodařilo. V Česku jde hlavně o bezzásahové lokality v národních parcích, tedy o divočinu, kterou postihla nějaká přírodní pohroma a lidé jí dali prostor na přirozenou obnovu.