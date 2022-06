Vsaďte na eleganci – zvolte ty nejmódnější outfity pro ženy

Jestli-že chcete, aby byl váš outfit elegantní, bude to chtít do vašich šatníků zařadit i sváteční kousky oblečení ve vhodných barevných odstínech. Jestli-že nejste zrovna módní guru, nezoufejte! Na následujících řádcích si povíme, jak se oblékat, abychom docílili elegantních trendy outfitů během pár minut. Čtěte a inspirujte se s námi!

Jaké oblečení zařadit do našeho elegantního outfitu?

Ženy by měly do svých elegantních outfitů zařadit módní trapézové a plisované sukně. Ty budou v letošní sezóně opravdovým trhákem. K nim pak mohou dámy zvolit upnutý top nebo i módní tank top. V kurzu budou zejména stylové sukně s vysokým pasem. In pak budou i stylové cargo kalhoty, které se hodí nejen na sportovní, ale i na volnočasové události. Doplnit je pak můžete pohodlným bavlněným tričkem. Dobrou volbou budou letos i polokošile. Ty kombinují sportovní a elegantní styl. Do práce vsaďte na tmavě modrý kostýmek. Na business schůzky nemusíte chodit pouze v černé. Tmavě modrá barva v kombinaci s výraznějším doplňkem dodá vašemu elegantnímu outfitu ten správný šmrnc.

Jakou obuv a módní doplňky zakomponovat do našich elegantních outfitů?

Chcete-li být v letošní sezóně trendy, vsaďte na elegantní polobotky v zemitých odstínech. Velký výběr najdete např. i zde. Ženy pak mohou k šatům a k sukním zvolit i módní sandály na různě vysokých podpatcích. Neměly bychom však zapomínat na potřebné polstrování. Díky němu vás totiž nebudou trápit nepříjemné otlačky ani po celodenním jednání nebo po narozeninové oslavě.. Zaměříme-li se na módní doplňky, budou v kurzu ty z přírodních materiálů. Asi nejoblíbenějším doplňkem se v posledních letech staly stylové kožené kabelky a tašky přes rameno. Kožený materiál má několik výhod. Je nejen vysoce módní, ale také odolný a v neposlední řadě i tzv. udržitelný. Udržitelný způsob života již akcentují ty největší světové značky. Je tak z čeho vybírat! Pro inspiraci se můžete podívat např. i zde. Nezapomínejte pak ani na to, že by vaše elegantní módní doplňky měly ladit nejen barvou, ale i strukturou. Je tedy dobré, když se budete řídit pravidlem, které říká, že hladké patří k hladkému a strukturované zase k strukturovanému. Váš outfit se tím vkusně sjednotí a nebude působit zbytečně chaoticky. Mezi trendy doplňky pak patří i velké brýle v nejrůznějších geometrických tvarech. Elegantní outfit podtrhnete i stylovým kloboukem s širokou krempou. In pak budou i tzv. bucket klobouky. Ty se do módy cyklicky vrací.

Jaké barvy, vzory a motivy patří do elegantních outfitů?

Jestli-že si potrpíte na elegantní outfity, bude dobré, když do šatníku zakomponujete oblečení a módní doplňky v decentních elegantních barvách. Že nevíte které to jsou? Tak čtěte dále! Dobře uděláte, zařadíte-li do vašich skříní i oblečení v trendy pastelových a přírodních odstínech. Ty jsou jemné a vkusně doplní každý elegantní outfit. Vsadit pak můžete i na starou dobrou bílou a černou klasiku. Tyto barvy ocení i váš kapsulový šatník. Černá a bílá jsou totiž barvy univerzální a skvěle je tak sladíte s libovolně barevnými odstíny. Vybíráte-li vzory a motivy do elegantního šatníku, zaměřte se na ty drobnější. Letos budou hrát prim ty květinové a zvířecí.