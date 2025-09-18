Zprávy

Krotitelé bossů: Válka, která trvala desítky let, nejspíš končí. Vítěz možná překvapí

Vojtěch Gross Jakub Zuzánek Vojtěch Gross, Jakub Zuzánek
před 2 hodinami
Dlouhá desetiletí to byl střet, který připomínal klasickou bitvu o trůn. Fanoušci se hádali, firmy na sebe útočily reklamami a každá nová konzole měla být tou, která konečně zlomí odpor soupeře. Takzvané "konzolové války" formovaly herní průmysl od devadesátých let až po současnost. V posledních letech ale přichází zásadní změna – soupeření ustupuje a na scénu nastupuje spolupráce.
Krotitelé bossů - konzolové války | Video: Jakub Zuzánek, Vojtěch Gross

Konzolové války se rozhořely už na začátku 90. let, kdy Nintendo dominovalo americkému trhu a Sega se ho snažila sesadit. Tehdejší rivalita se odehrávala nejen v prodejích, ale hlavně v marketingu. Reklamy si otevřeně dělaly legraci z konkurence - Mario byl líčen jako nudný instalatér, zatímco Sonic měl být symbolem rychlosti a modernosti. Později se do hry vložil i Sony se svým PlayStationem, který posunul střet na novou úroveň.

V následujících dekádách se trh ustálil na trojici hlavních značek - PlayStation, Xbox a Nintendo. Každá z nich zvolila vlastní strategii. Microsoft sázel na velké akvizice a službu Game Pass, Sony na exkluzivní tituly a Nintendo si udrželo jedinečnou pozici díky přenosným konzolím. Fanoušci se mezitím hádali, která značka je lepší, a internetová diskuse připomínala tvrdou rivalitu fotbalových klubů.

Dnes se ale ukazuje, že soupeření postupně mizí. Exkluzivity se uvolňují, crossplay propojuje hráče napříč platformami a výrobci sami přiznávají, že větší smysl dává spolupráce než nekonečný boj. A zatímco PlayStation a Xbox hledají nové způsoby, jak se odlišit, Nintendo se směje z povzdálí - jeho hry a konzole si totiž stále drží výjimečné postavení.

 
Mohlo by vás zajímat

Europoslanec Zdechovský musí opustit aktivní zálohy, rozhodl soud

Europoslanec Zdechovský musí opustit aktivní zálohy, rozhodl soud

Renault se chce vrátit, píší v Rusku. Všechno nám zaplatíte, vzkazuje mu AvtoVAZ

Renault se chce vrátit, píší v Rusku. Všechno nám zaplatíte, vzkazuje mu AvtoVAZ

Ve kterém kraji SPD vítězí nad Spolu. Nový průzkum ukazuje obří rozdíly

Ve kterém kraji SPD vítězí nad Spolu. Nový průzkum ukazuje obří rozdíly

Stát chce od Agrofertu, ať vrátí dotace za sedm miliard. Babišův holding se brání

Stát chce od Agrofertu, ať vrátí dotace za sedm miliard. Babišův holding se brání
Aktuálně.cz Obsah Krotitelé bossů videohra hra herní konzole Sony nintendo Microsoft playstation xbox Rozcestník IG

Právě se děje

teď
Europoslanec Zdechovský musí opustit aktivní zálohy, rozhodl soud

Europoslanec Zdechovský musí opustit aktivní zálohy, rozhodl soud

Zákon o službě vojáků v záloze a zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování poslancům Evropského parlamentu takovou službu nedovoluje.
před 11 minutami
„Praha je mystickou metropolí Evropy,“ řekl Brown po snídani s prezidentem Pavlem

„Praha je mystickou metropolí Evropy,“ řekl Brown po snídani s prezidentem Pavlem

Prezident Pavel ve čtvrtek na Pražském hradě přijal amerického spisovatele Dana Browna, který v Česku představuje román Tajemství všech tajemství.
před 32 minutami
Renault se chce vrátit, píší v Rusku. Všechno nám zaplatíte, vzkazuje mu AvtoVAZ

Renault se chce vrátit, píší v Rusku. Všechno nám zaplatíte, vzkazuje mu AvtoVAZ

Francouzský Renault se v Rusku pokoušel zaregistrovat novou ochrannou známku, ale z formálních důvodů neuspěl, píší ruské noviny.
před 35 minutami
Ve kterém kraji SPD vítězí nad Spolu. Nový průzkum ukazuje obří rozdíly

Ve kterém kraji SPD vítězí nad Spolu. Nový průzkum ukazuje obří rozdíly

Jediným krajem v Česku, kde má vládní koalice Spolu tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL větší podporu než opoziční ANO, je Praha.
před 54 minutami
"Tohle je světová obrana." Svrčina nachytal italskou tenisovou hvězdu úžasnou výměnou

"Tohle je světová obrana." Svrčina nachytal italskou tenisovou hvězdu úžasnou výměnou

Tenista Dalibor Svrčina porazil na úvod turnaje v Chang-čou osmého nasazeného Mattea Berrettiniho a slaví druhou letošní výhru na okruhu ATP.
před 1 hodinou
Stát chce od Agrofertu, ať vrátí dotace za sedm miliard. Babišův holding se brání

Stát chce od Agrofertu, ať vrátí dotace za sedm miliard. Babišův holding se brání

Agrofert tvrdí, že k navrácení není důvod, věc vnímá jako kampaň před říjnovými volbami do sněmovny.
Aktualizováno před 1 hodinou
Postupujeme na všech frontách, prohlásil ruský náčelník štábu. Zelenskyj tvrdí opak

ŽIVĚ
Postupujeme na všech frontách, prohlásil ruský náčelník štábu. Zelenskyj tvrdí opak

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy