"Už jsi tady měl bejt 4 minuty, ty magore!" O legendě Jiřím Károvi vzniká nová hra

Tento nový "boomer shooter" chce zkombinovat svižnou akci, meme humor a syrový underground Prahy. Tvůrci slibují český dabing (Jiřího Káru dabuje Petr Kubelík) a hlášky inspirované kultovní svatbou.
Děj se má rozběhnout jako volné "pokračování" na internetu dobře známého videa: Kára se probouzí v popelnici a hledá svou milovanou Blanku, cestou potkává žižkovské existence a řeší je po svém - rozbitou flaškou, štětkou na záchod a zřejmě i holuby. Hra má mít mechaniku udržování hladiny alkoholu, takže hráč bude balancovat mezi "příliš nalitým" a "málo nalitým" Károu. Atmosféra cílí na Žižkov a tvůrci deklarují, že chtějí lokální kolorit vystihnout naplno.