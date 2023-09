Spouštíme sériovou výrobu nového modelu KONA Electric

Foto: Hyundai.cz

„Plně elektrickou Konu v Nošovicích produkujeme od března 2020 a stala se tak prvním elektromobilem nové generace vyráběným v České republice. Pro náš výrobní závod šlo o neméně přelomovou událost. Nastartovali jsme úspěšnou cestu k elektrizující budoucnosti a čisté mobilitě a aplikovali řadu nových technologií. Hyundai má v segmentu elektromobilů silné postavení, a nepochybuji o tom, že nová KONA Electric bude díky svým kvalitám úspěšným následovníkem předchozí generace.“

prezident HMMC Changki Lee.

Nová KONA Electric nabídne atraktivní design, větší rozměry, více prostoru v interiéru a zavazadlovém prostoru, ale také nové technologie a užitečné prvky výbavy, které přispívají k bezpečné, síťově propojené a komfortní jízdě. K posunutí konektivity na vyšší úroveň napomáhají nová generace informačního systému, bezdrátové aktualizace mapových podkladů a softwaru řídicích jednotek vozu, panoramatická zobrazovací plocha tvořená dvěma 12,3“ displeji i systém digitálního klíče. Zajímavostí je funkce V2L (Vehicle-to-Load), díky čemuž dokáže nová KONA Electric díky obousměrné palubní nabíječce napájet nebo nabíjet jakékoli elektrické zařízení. Praktičnost zvyšuje umístění elektrických zásuvek v interiéru i exteriéru.

Nová KONA má skvělé jízdní vlastnosti a je vybavena nejmodernějšími bezpečnostními a asistenčními systémy Hyundai Smart Sense a vyspělými parkovacími asistenčními systémy (detailní produktové informace o novém modelu KONA Electric jsou k dostání mj. na webu českého zastoupení značky Hyundai).

I nadále budeme vyrábět dvě různě výkonné verze modelu KONA Electric s odlišnou kapacitou akumulátorů, obě varianty však nabídnou vyšší výkon i dojezd než doposud. KONA Electric s elektromotorem o výkonu 160 kW je vybavena sadou akumulátorů o kapacitě 65,4 kWh a dosahuje nejdelšího dojezdu ve své třídě, který činí 514 km (dle WLTP). Základní verze nabídne akumulátor s kapacitou 48,4 kWh a elektromotor o výkonu 114,6 kW. Bateriové články jsou vyráběny v závodu LG Energy Solution v polské Wrocławi. Baterie jsou pak do finální podoby kompletovány v nošovické průmyslové zóně, a to v provozu společnosti Mobis v prostorách bývalé haly Převodovkárna č. 2, kde byly do konce roku 2021 vyráběny manuální převodovky.

Spolupráce nošovických inženýrů na vývoji

Spuštění produkce nové generace elektromobilu si vyžádalo řadu úprav a novinek. Ve výrobě je tak nově zapotřebí např. kalibrace předních radarů a také head-up displeje na nově instalovaném plně robotickém pracovišti. Nutností byla modifikace všech robotů, kterých je u nás více než pětistovka, a také manipulátorů.

Do vývoje nového modelu významně promluvili také odborníci z našeho závodu. Zatímco dříve spolupracovali nošovičtí inženýři s vývojovým centrem od momentu, kdy tamní vývojáři připravili prototyp, nově se zapojují do vývoje již v době přípravy výkresové dokumentace. „Ovlivňujeme tak už výkresy, ne až prototypy. Díky tomu se nám otevírá možnost ovlivnit charakter a parametry auta, ale také zohlednit specifika našeho závodu,“ řekl vedoucí subdivize výroby Martin Klíčník. Toto širší a těsnější zapojení Nošovických do vývoje se týká nejen nové generace modelu KONA Electric, ale i všech dalších chystaných modelových novinek. Bylo tak zapotřebí posílit týmy zdejších inženýrů.

„Postupně přebíráme zodpovědnost za kompletní přípravu našich linek pro výrobu nových modelů. Pilotní auta testujeme na evropských silnicích a ve spolupráci s vývojovým centrem Hyundai v německém Rüsselsheimu přicházíme s nápady a podněty k jejich vylepšení z pohledu evropského zákazníka,“ dodává vedoucí subdivize výroby.

Z Nošovic nejen do Evropy

Za tři a čtvrt roku od zahájení výroby bylo u nás vyrobeno téměř 105 000 vozů první generace modelu KONA Electric. V celkové produkci nošovického závodu měl tento elektromobil přibližně desetinový podíl. Více než čtyř pětiny výroby byly určeny pro čtyři evropské trhy, které mají zásadní podíl na prudkém rozvoji elektromobility na starém kontinentu – konkrétně Německo, Francii, Norsko a Nizozemsko. Stejně jako doposud se KONA Electric bude i v nové generaci vyrábět rovněž v Jižní Koreji, a to primárně pro tamní trh a další zámořské destinace.

Očekáváme, že podíl modelu KONA Electric na celkové produkci továrny dosáhne ještě letos na 15 %, a to i díky faktu, že elektromobil od nás bude dodáván oproti současnému stavu do dalších 20 zemí (v letošním roce šlo o 22 výhradně evropských států). Do konce roku 2023 má být vyrobeno 21 000 vozů nové generace modelu KONA Electric, v příštím roce pak půjde o 50 000 aut. KONA Electric u nás bude nově vyráběna ve verzi s pravostranným řízením pro Velkou Británii, Irsko či Kypr. Novými destinacemi, kam bude mířit elektromobil z Nošovic, se stane také např. Turecko, Izrael, ale i exotický Reunion či Guadalupe.

Na cestě k čisté mobilitě

Evropská i globální poptávka po elektromobilech stoupá rychleji, než očekávaly prognózy vývoje trhu. Rostoucí zájem o elektrifikovaná vozidla je patrný i na produkci našeho závodu. Podíl hybridů, plug-in hybridů a elektromobilů na výrobě činí letos přes 40 % a neustále tak roste. Ještě v roce 2019 se přitom žádné takové vozy v Nošovicích nevyráběly.

Značka Hyundai bude v evropském regionu od roku 2035 nabízet pouze vozidla s nulovými emisemi. V souladu s přechodem k čisté mobilitě se v následujících letech bude rozšiřovat portfolio čistě elektrických modelů vyráběných v HMMC. Nošovický závod má díky adaptaci na rychlý rozvoj elektromobility nejlepší předpoklady, aby i do budoucna hrál pro celou skupinu Hyundai důležitou roli.

Úspěšné plnění cílů v oblasti emisí CO2 a zvýšení podílu bezemisních vozidel na prodeji v Evropě není dílem náhody, ale výsledkem cílené realizace strategie společnosti Hyundai, která směřuje k elektrifikaci a transformaci na poskytovatele chytrých řešení pro mobilitu. Hyundai bude i nadále lídrem elektrifikace automobilového průmyslu. V porovnání s ostatními výrobci nabízí Hyundai nejširší řadu pohonů – od spalovacích motorů přes částečně hybridní, hybridní a externě nabíjitelné hybridní systémy až po elektromobily napájené z akumulátorů nebo dokonce palivových článků na vodík. Například v případě nové generace modelu KONA mají zákazníci na výběr varianty s elektrickým pohonem, hybridním pohonem a spalovacím motorem.