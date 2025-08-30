Spor o pralinky Mozartovy koule. Historik zpochybnil autorství cukrárny Fürst

V Rakousku by mohl vypuknout nový spor o autorství slavných čokoládových pralinek Mozartovy koule (Mozartkugeln). Historik Gerhard Ammerer, který o pralinkách píše knihu, tvrdí, že nalezl v archivu inzerát, který zpochybňuje, že jako první je vytvořil cukrář Paul Fürst.
Autorská práva na pralinky Mozartovy koule drží cukrářství rodiny Fürst v Salcburku.
Autorská práva na pralinky Mozartovy koule drží cukrářství rodiny Fürst v Salcburku.

Pouze cukrárna Fürst v Salcburku smí používat název Original Salzburger Mozartkugeln a dodnes se zde tyto pralinky vyrábějí ručně podle původního receptu.

Cukrárna se chlubí tím, že cukrovinku pojmenovanou na počest hudebního skladatele Wolfganga Amadea Mozarta jako první vytvořil cukrář Paul Fürst v roce 1890.

Ammerer uvedl, že v deníku Die Presse ze dne 3. února 1881 objevil inzerát, podle kterého už tehdy podobné sladkosti ručně vyráběl cukrář R. Baumann, jehož obchod byl předchůdcem dnešní cukrárny Holzermayr. Podle Ammerera je proto nutné přehodnotit dosavadní legendu o vynálezci.

Rodina zakladatele cukrárny Holzermayr deníku Die Presse řekla, že zvažuje právní kroky a konzultuje situaci s odborníkem na ochranné známky. Martin Fürst, současný majitel stejnojmenné cukrárny, trvá na tom, že jeho předek vytvořil originální verzi, která byla následně kopírována.

Spor kolem Mozartových koulí by nebyl nic nového. V roce 2017 například nejvyšší rakouský soud zakázal jiné firmě nabízet sladkosti ve velmi podobném balení, které se příliš podobalo balení cukrárny Fürst.

Mozartovy koule mají tvar kuličky a vyrábějí se z pistáciového marcipánu a nugátu obaleného v čokoládě. Vedle originálních Mozartových koulí z cukrárny Fürst se dnes prodávají po celém světě i průmyslově vyráběné varianty od různých firem. Typickým znakem je stříbrná nebo zlatá fólie s portrétem Mozarta.

 
