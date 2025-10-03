Průmyslové nemovitosti: Investice, která drží Evropu pohromadě

BeNative Roman Smejkal, BeNative - za podpory: Accolade Funds 2
před 7 hodinami
Průmyslové nemovitosti dnes tvoří páteř evropské ekonomiky a zároveň patří mezi nejstabilnější třídy aktiv na trhu komerčních realit. Dříve rozšířená představa o nevzhledných halách na okrajích měst je tak dávno minulostí a moderní industriální parky plní roli jednoho z nejdůležitějších infrastrukturních prvků nejen evropské ekonomiky.

Foto: Accolade funds, PARK BOCHUM

Slouží jako zázemí pro e-commerce, výrobní firmy od farmaceutických po automotive i špičkovou logistiku. A to vše v prostředí, které je čím dál častěji technologicky vyspělé a ekologicky certifikované. Investice do tohoto typu nemovitostí typicky probíhá prostřednictvím specializovaných fondů, které umožňují podílet se na výnosech z funkčních, dlouhodobě pronajatých projektů. Právě na tento segment se zaměřují i Accolade Funds a jejich fond kvalifikovaných investorů Accolade Industrial Fund.

Jeden z největších fondů průmyslových nemovitostí v Evropě spravující aktiva v hodnotě přes 50 mld. Kč s pronajímatelnou plochou 2,12 mil. m², který už více než deset let ukazuje, proč mohou být tyto nemovitosti atraktivní pro investory, kteří hledají stabilitu, dlouhodobý růst i ekonomický přesah.

Stabilní výnos, bonitní nájemci: Proč investory zajímají průmyslové areály

Do segmentu průmyslových nemovitostí patří zejména haly pro lehkou výrobu, logistická centra, sklady a další distribuční zázemí zajišťující každodenní chod ekonomiky. Na rozdíl od rezidenčních nebo kancelářských projektů jde o třídu, která vyžaduje institucionální přístup a funguje podle odlišné logiky. Významnou roli zde hrají dlouhodobé nájemní vztahy, stabilní bonitní nájemci a infrastruktura.

Z investičního hlediska jde tak o aktivum, které spojuje dlouhodobý výnos s jasnou funkcí v reálné ekonomice. Výhodou je relativně nízká fluktuace nájemců a vysoká předvídatelnost příjmů. Investovat přímo do těchto objektů není pro běžného investora snadné, neboť to vyžaduje rozsáhlý kapitál a odbornou správu.

Specializované fondy proto zpřístupňují tuto investici i individuálním kvalifikovaným investorům, kteří tak mohou těžit z výhod segmentu a podílet se na úspěchu nadnárodních korporací, aniž by do nich museli napřímo investovat na burze.

Naši nájemci

Sektorové rozložení portfolia Accolade Industrial Fund

Jistota i v nejisté době: Co stojí za stabilním výnosem průmyslu

Jak se mění svět průmyslových nemovitostí?

Vedle funkčnosti a výnosů se dnes v debatě o průmyslových nemovitostech stále častěji otevírá také otázka udržitelnosti, kvality provedení a společenského dopadu. To je patrné jak u nájemců, tak u investorů, kteří stále častěji vyžadují, aby budovy odpovídaly moderním standardům udržitelnosti.

ESG a BREEAM jako nový standard

Udržitelnost dnes není jen trend, ale nová norma. Právě segment průmyslových nemovitostí prochází v tomto směru rychlou proměnou. Vedle energetické efektivity se stále častěji řeší také vztah budovy k okolí, odolnost a celková funkčnost prostředí, které zaměstnanci každodenně využívají.

Tento posun je patrný především u nadnárodních nájemců, kteří sami musí reagovat na nároky akcionářů, regulatorních rámců nebo vlastních ESG strategií. Výsledkem je, že od svého provozního zázemí očekávají splnění celé řady požadavků od minimalizace uhlíkové stopy přes úsporné hospodaření s vodou až po vytvoření komfortního pracovního prostředí uvnitř hal. Aplikování těchto standardů nedává smysl pouze z hlediska dlouhodobé udržitelnosti, ale i po finanční stránce díky významné úspoře nákladů na provoz.

V praxi se tento přístup promítá například do:

  • zahrnutí zelených prvků a retenčních systémů do parků
  • instalace solárních panelů a úsporných LED systémů
  • důrazu na denní světlo, kvalitu vnitřního klimatu nebo recyklaci materiálů
  • zateplení a přísnou kontrolu energetické efektivity

Nezávislým potvrzením těchto vlastností jsou systémy certifikace udržitelné výstavby jako BREEAM, DGNB, WELL a další, které hodnotí environmentální a provozní kvalitu budovy.

Investiční sektor, který je klíčem k moderní ekonomice

Zatímco mnozí investoři často hledají příležitosti v oblastech s rychlým vývojem, jako jsou start-upy, kryptoměny nebo nové technologické trendy, průmyslové nemovitosti nabízejí možnost diverzifikovat do protilehlého pólu investičního spektra. Reprezentují konzervativnější segment, který je ale opřený o reálnou ekonomiku, dlouhodobé obchodní vztahy a fyzickou infrastrukturu, na níž stojí každodenní fungování celé společnosti.

Investorům proto dnes nabízejí zajímavou možnost, jak diverzifikovat svá portfolia, i atraktivní alternativu pro dlouhodobé zhodnocení jejich peněz - například v rámci zajištění na penzi.

Jde také o oblast, která se v posledních letech výrazně proměnila. Průmyslové nemovitosti dnes nejsou jen sklady a haly, ale technologicky vyspělé areály a robotická centra s vysokou přidanou hodnotou, často budované v souladu s ESG a moderními provozními nároky. Právě tato transformace umožnila segmentu růst nejen z hlediska objemu, ale také z hlediska kvality, a to napříč všemi evropskými trhy.

Situace na Českém trhu průmyslových nemovitostí Situace na Polském trhu průmyslových nemovitostí

Zdroj: CBRE

Grafy zobrazují růst postavených průmyslových prostor v České republice a v Polsku od roku 2007, respektive 2009, do současnosti.

Z investičního pohledu tak průmyslové nemovitosti kombinují několik zásadních výhod:

  • dlouhodobé nájemní vztahy s bonitními partnery
  • nízkou míru fluktuace a nízkou míru neobsazenosti
  • předvídatelný výnosový profil
  • provázanost s reálnou ekonomikou - zejména v oblasti logistiky, výroby nebo retailu a e-commerce

Pro investory, kteří hledají stabilní základ svého portfolia v nemovitostech, může být právě tento segment možností, jak diverzifikovat svá portfolia, i atraktivní alternativou pro dlouhodobé zhodnocení jejich peněz, například v rámci zajištění na penzi. Jde o stabilní a dlouhodobě udržitelný segment, který je velmi silný i v měnících se fázích hospodářského cyklu.

 
