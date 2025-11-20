Zprávy

"Vy o nás máte hru?" Průvodci v tunelech smrti se podivují nad českým hitem

Vojtěch Gross Viet Tran Vojtěch Gross, Viet Tran
včera
Vietnam je ve videohrách nejčastěji spojován s válečnými konflikty a většina titulů jej zobrazuje z pohledu západních armád. Stejný rámec používá i český Vietcong, který se stal u nás kultovní hrou. Při návštěvách válečných tunelů Cú Chi však průvodci často reagují s překvapením, že podobná videohra vznikla právě v České republice — a ne v některé ze zemí, které se na válce přímo podílely.
Krotitelé bossů - Jak se hraje ve Vietnamu | Video: Vojtěch Gross

Zatímco vietnamský herní průmysl dnes stojí především na mobilních titulech a silném vlivu japonské, korejské či čínské produkce, globální pohled na Vietnam ve videohrách zůstává formovaný hlavně Západem. Většina známých titulů zasazených do válečné éry ukazuje Vietnamce jako bezejmenné nepřátele, podobně jako jiné stereotypizované národy využívané jako "univerzální záporáci". Tento přístup, zakořeněný v době studené války, často opomíjí kontext i historickou zkušenost samotného Vietnamu.

Pusťte si nejnovější epizody Krotitelů bossů i jako podcast:

V tomto kontrastu působí česká střílečka Vietcong z roku 2003 jako fenomén, který si našel nečekané místo i ve Vietnamu. Při návštěvách starých válečných tunelů Cú Chi se místní průvodci třeba pozastavují nad tím, proč o jejich bojích vznikla videohra právě v Česku. V expozicích, kde se dodnes promítají historické filmové smyčky o boji proti "kapitalistickému nepříteli", funguje český herní pohled jako zvláštní zrcadlo toho, jak je vietnamská válka vnímána mimo region.

V tuzemsku se Vietcong stal legendou nejen atmosférou a zpracováním prostředí, ale i specifickým českým dabingem plným výrazných "hrubých" hlášek. Ve Vietnamu však podobné hry nevznikají. Jediný větší domácí titul o válce, který nesl název 7554 (číslo odkazující na 7. květen 1954, kdy Vietnam slavil vítězství nad Francií bitvě u Dien Bien Phu), měl spíše propagandistický charakter a zůstal omezený na místní trh. Vietnamská herní tvorba se dnes soustředí hlavně na mobilní platformy, zatímco rozsáhlé historické projekty tam zatím nemají zázemí ani kapacity.

Nejznámější vietnamskou hrou zůstává dodnes mobilní hit Flappy Bird, který v roce 2013 dobyl svět jednoduchou, ale extrémně návykovou hratelností. Přestože šlo o minimalistický titul jednoho vývojáře, stal se globálním fenoménem a zároveň terčem kritiky i nekonečných kopií. Jeho autor nakonec hru stáhl, protože se stal předmětem obrovského tlaku - od obvinění z plagiátorství po lavinu závislosti, která se kolem hry vytvořila. I proto se Vietnam k Flappy Birdu oficiálně příliš nehlásí, přestože jde o nejúspěšnější herní export v historii země.

 
Mohlo by vás zajímat

Trump hrozí zastavením dodávek zbraní, pokud Ukrajina nepřijme jeho sporný plán

Trump hrozí zastavením dodávek zbraní, pokud Ukrajina nepřijme jeho sporný plán

Drsné Česko: mráz, sníh, vichr. Meteorologové řekli, jak bude příští týden

Drsné Česko: mráz, sníh, vichr. Meteorologové řekli, jak bude příští týden

Ozbrojenci unesli z katolické školy desítky dětí, požadují výkupné

Ozbrojenci unesli z katolické školy desítky dětí, požadují výkupné

Hákové kříže už nejsou symboly nenávisti. Aspoň podle americké pobřežní stráže

Hákové kříže už nejsou symboly nenávisti. Aspoň podle americké pobřežní stráže
Aktuálně.cz Obsah videohra hra Krotitelé bossů Vietnam válka USA video Video Aktuálně.cz

Právě se děje

Aktualizováno před 2 minutami
Trump hrozí zastavením dodávek zbraní, pokud Ukrajina nepřijme jeho sporný plán

ŽIVĚ
Trump hrozí zastavením dodávek zbraní, pokud Ukrajina nepřijme jeho sporný plán

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 29 minutami
Z dvou deblistů jsou národní hrdinové. Proti Čechům předvedli nemožné, píší Španělé

Z dvou deblistů jsou národní hrdinové. Proti Čechům předvedli nemožné, píší Španělé

Po odstoupení světové jedničky byli papírově rázem za outsidery. Španělům proti českému výběru ve čtvrtfinále Davis Cupu nevěřily ani sázkovky.
před 1 hodinou
Výstava o Popelce na saském zámku Moritzburg má novinku. Vystaví královniny řasy

Výstava o Popelce na saském zámku Moritzburg má novinku. Vystaví královniny řasy

Poprvé si také návštěvníci budou moci v jednom ze sálů barokního zámku zatančit na hudbu z filmu Tři oříšky pro Popelku.
před 1 hodinou

Pandořina skříňka na Balkáně. Je tu potenciál další války, to je realita, tvrdí Dzuro

Pandořina skříňka na Balkáně. Je tu potenciál další války, to je realita, tvrdí Dzuro
36:12
před 1 hodinou
Drsné Česko: mráz, sníh, vichr. Meteorologové řekli, jak bude příští týden

Drsné Česko: mráz, sníh, vichr. Meteorologové řekli, jak bude příští týden

Přes víkend si na většině míst užijeme kombinaci slunce a zimy. Po oblačném pátku by od sobotního rána mohly příkrov mraků rozehnat sluneční paprsky.
Aktualizováno před 1 hodinou
Ozbrojenci unesli z katolické školy desítky dětí, požadují výkupné

Ozbrojenci unesli z katolické školy desítky dětí, požadují výkupné

V úterý se podle Reuters odehrál podobný útok na kostel v západní části země, kde ozbrojenci unesli 38 lidí.
před 2 hodinami
Hákové kříže už nejsou symboly nenávisti. Aspoň podle americké pobřežní stráže

Hákové kříže už nejsou symboly nenávisti. Aspoň podle americké pobřežní stráže

Americká pobřežní stráž přehodnocuje svůj pohled na obtěžování a zbavuje se pojmu incidenty z nenávisti.
Další zprávy