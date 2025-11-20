"Vy o nás máte hru?" Průvodci v tunelech smrti se podivují nad českým hitem

Zatímco vietnamský herní průmysl dnes stojí především na mobilních titulech a silném vlivu japonské, korejské či čínské produkce, globální pohled na Vietnam ve videohrách zůstává formovaný hlavně Západem. Většina známých titulů zasazených do válečné éry ukazuje Vietnamce jako bezejmenné nepřátele, podobně jako jiné stereotypizované národy využívané jako "univerzální záporáci". Tento přístup, zakořeněný v době studené války, často opomíjí kontext i historickou zkušenost samotného Vietnamu.
Pusťte si nejnovější epizody Krotitelů bossů i jako podcast:
V tomto kontrastu působí česká střílečka Vietcong z roku 2003 jako fenomén, který si našel nečekané místo i ve Vietnamu. Při návštěvách starých válečných tunelů Cú Chi se místní průvodci třeba pozastavují nad tím, proč o jejich bojích vznikla videohra právě v Česku. V expozicích, kde se dodnes promítají historické filmové smyčky o boji proti "kapitalistickému nepříteli", funguje český herní pohled jako zvláštní zrcadlo toho, jak je vietnamská válka vnímána mimo region.
V tuzemsku se Vietcong stal legendou nejen atmosférou a zpracováním prostředí, ale i specifickým českým dabingem plným výrazných "hrubých" hlášek. Ve Vietnamu však podobné hry nevznikají. Jediný větší domácí titul o válce, který nesl název 7554 (číslo odkazující na 7. květen 1954, kdy Vietnam slavil vítězství nad Francií v bitvě u Dien Bien Phu), měl spíše propagandistický charakter a zůstal omezený na místní trh. Vietnamská herní tvorba se dnes soustředí hlavně na mobilní platformy, zatímco rozsáhlé historické projekty tam zatím nemají zázemí ani kapacity.
Nejznámější vietnamskou hrou zůstává dodnes mobilní hit Flappy Bird, který v roce 2013 dobyl svět jednoduchou, ale extrémně návykovou hratelností. Přestože šlo o minimalistický titul jednoho vývojáře, stal se globálním fenoménem a zároveň terčem kritiky i nekonečných kopií. Jeho autor nakonec hru stáhl, protože se stal předmětem obrovského tlaku - od obvinění z plagiátorství po lavinu závislosti, která se kolem hry vytvořila. I proto se Vietnam k Flappy Birdu oficiálně příliš nehlásí, přestože jde o nejúspěšnější herní export v historii země.