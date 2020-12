Česko zasáhne silný vítr. Hrozí pády stromů a elektrického vedení

Hokejisty Liberce posílil po předčasném ukončení angažmá v Dinamu Riga z rodinných důvodů reprezentační obránce Ondřej Vitásek. Do týmu Bílých Tygrů se třicetiletý odchovanec Prostějova vrací po necelých čtyřech sezonách v Kontinentální lize a podepsal smlouvu do 30. dubna 2023 s roční opcí. Pokud klub stihne vyřídit všechny legislativní náležitosti, mohl by Vitásek nastoupit už dnes proti Litvínovu.

Účastník mistrovství světa v roce 2014 v Minsku a olympijských her v Pchjongčchangu o čtyři roky později odešel před sezonou 2017/18 do Chanty-Mansijsku. Potom v KHL působil v čínském Kunlunu, v Chabarovsku a Dinamu Riga.

"Jsme rádi, že se Ondra po čtyřech letech strávených v KHL rozhodl pro návrat k Bílým Tygrům. Znamená pro nás velké zkvalitnění naší obrany. Získáváme v něm výborného obránce se spoustou zkušeností z české reprezentace a KHL. Podepsáním víceleté smlouvy se Ondra stává stavebním kamenem našeho týmu do dalších let," uvedl v tiskové zprávě sportovní manažer a hlavní trenér Liberce Patrik Augusta.

Vitásek si v této sezoně připsal v dresu Dinama Riga v 19 zápasech pět bodů za gól a čtyři asistence. Celkově v KHL sehrál 160 utkání a nasbíral 37 bodů za 11 branek a 26 asistencí. V české extralize má na kontě 209 duelů a 39 bodů za 12 tref a 27 přihrávek. S Libercem získal v roce 2016 titul a o rok později stříbro.

V dresu české reprezentace v této sezoně nechyběl na nedávném Channel One Cupu v Moskvě. Celkově má v národním týmu na kontě 42 zápasů, v nichž vstřelil dvě branky.