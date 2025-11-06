Pařba v Himálaji a místo ovladače banán. Tohle jsou ty nejbláznivější herní rekordy

Za lásku ke kostičkám vězení
V roce 2002 dostal Faiz Chopdat čtyři měsíce vězení za to, že odmítl vypnout legendární Tetris během letu. Palubní personál ho opakovaně varoval, že používání mobilu je zakázané, ale on prostě musel dokončit "nejlepší hru svého života". Láska k Tetrisu se mu nakonec stala osudnou - a vznikl tak možná nejpodivnější trestní případ v historii videoher.
Rekord: nejdelší trest odnětí svobody spojený s hraním videohry.
Krotitele bossů si můžete přehrát i ve vaší podcastové aplikaci:
Mario ve větrném tunelu
Nizozemec Jesse Moerkerk drží rekord za nejdelší hraní ve volném pádu. V roce 2011 hrál Super Mario Galaxy 2 na konzoli Wii 18 minut a 52 sekund ve větrném tunelu. Létal, otáčel se ve vzduchu a přitom se snažil ovládat pohybového Maria. Nikdo dodnes nechápe, jak vůbec udržel kurz - a hlavně ovladač v rukách.
Rekord: nejdelší hraní videohry ve stavu volného pádu.
Far Cry 4 v Himálaji
Američan Will Cruz posunul hraní na úplně novou úroveň - doslova. V roce 2014 si vzal PlayStation 4 až do výšky 5660 metrů, na vrchol hory Kala Patthar v Himálaji. V rámci soutěže "Quest for Everest" tam pařil Far Cry 4, hru zasazenou právě do malebného himálajského prostředí. Na fotkách leží ve sněhu, kolem dráty, bytelná LCD obrazovka a za zády šerpové s generátorem. Willova herní nirvána trvala 79 minut, zatímco výšlap celému týmu zabral týden.
Rekord: hraní videohry v nejvyšší nadmořské výšce na světě.
Virtuální palác za 330 tisíc dolarů
Ve hře Entropia Universe si jistý hráč koupil virtuální lokaci Crystal Palace Space Station za 330 tisíc dolarů. Žádný skin nebo meč, ale rovnou vesmírný zámek. Kupující získal vlastní digitální panství, kam nikdo jiný nesmí. Luxusní - ale za ty peníze by šel postavit i skutečný dům.
Rekord: aktuálně nejdražší prodaný herní předmět v historii.
Edice hry za deset milionů
Když tvůrci Dying Light představili speciální edici za deset milionů dolarů, mnozí si mysleli, že jde o vtip. Jenže "My Apocalypse Edition" opravdu existovala - obsahovala lekce dabingu, parkourový trénink, make-up na zombíka, a dokonce mluvenou roli ve filmové adaptaci hry. Jestli ji někdo opravdu koupil, zůstává tajemstvím.
Rekord: nejdražší speciální edice videohry všech dob.
Taneční maraton 138 hodin
Kalifornská učitelka Carrie Swidecki tancovala v Just Dance 4 neuvěřitelných 138 hodin v kuse. Šest dní nepřetržitého tance zvládla v rámci charitativního streamu, který pomáhal dětem. Světový rekord, ale i test lidské výdrže, po kterém pravděpodobně vyhlásila doživotní pauzu od všech diskoték.
Rekord: nejdelší herní maraton na taneční hře.
Krev, pot a bonga
Americký streamer Benjamin "Beardsley" Gwynn pokořil sérii Dark Souls, známou pro svoji legendární obtížnost, po svém - místo normálního gamepadu nebo klávesnice s myší zvolil kytaru z Rock Bandu, taneční podložku, bubínky Donkey Konga nebo vlastní hlas. Křičel na monitor "roll!" a "attack!", zatímco porážel bossy. A protože lovci těchto "sebemrskačských" rekordů si meze nekladou, streamer pod přezdívkou Super Louis 64 pokořil tuto extrémně těžkou hru za pomoci banánů. Dark Souls tak dostalo úplně novou formu utrpení.
Rekord: nejvíce alternativních ovladačů použitých k dohrání jedné hry.
Pizza přímo ze hry
V roce 2004 přidali vývojáři EverQuestu 2 příkaz /pizza, kterým si hráči mohli přímo ve hře objednat pizzu z Pizza Hutu. Stačilo zadat příkaz a skutečný kurýr zazvonil u dveří. Naprostý nesmysl? Možná. Vrchol lenosti? Pravděpodobně. Ale šlo o první herní systém, který propojil virtuální svět s realitou.
Rekord: první možnost objednat jídlo přímo z videohry.
DOOM na těhotenském testu
Kultovní střílečka DOOM z roku 1993 drží rekord za nejvíc neoficiálních portů v historii. Hra běží doslova na všem - na tiskárně, ledničce, těhotenském testu i mikrovlnce. Internetový mem "Can it run DOOM?" se stal symbolem technologického šílenství, které nikdy nekončí.
Rekord: nejvíce neoficiálních portů videohry na různé platformy.
4000 kousků ze Zeldy
Konstantin Adams vlastní 3918 předmětů spojených se sérií The Legend of Zelda - od figurek po meče a plakáty. Jeho pokoj vypadá jako svatyně pro elfy, a proto mu Guinnessova komise v červenci 2025 uznala světové prvenství. Láska k Zeldě, dovedená do dokonalé (až děsivé) posedlosti.
Rekord: největší sbírka předmětů ze série The Legend of Zelda.