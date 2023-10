Online správa fleetu od Volkswagen Financial Services šetří firmám čas i peníze

Foto: Volkswagen financial services

„Operativní leasing vnímáme jako službu se vším všudy,“ říká generální ředitel Volkswagen Financial Services Vratislav Strašil. „Nad rámec všech výhod, které tento způsob financování mobility firmám přináší, zahrnujeme klientům do jedné splátky i kompletní pojištění, servis vozidla, asistenci a volitelně i pneuservis, dálniční známky či další služby. Toho využívá přes 90 % fleetových zákazníků. Je pro ně velkou úlevou, že za ně vše řešíme my a oni s mobilitou nemají žádné starosti nad rámec tankování paliva,“ dodává Vratislav Strašil.

To ale není všechno. U vozových parků větších firem, které Volkswagen Financial Services financuje, je čím dál více kladen důraz především na služby spojené s jednoduchou správou fleetu a konektivitou. „Klienti chtějí mít neustálý přehled o svém vozovém parku. Důležitá je pro ně přehlednost, jednoduchost a neustálá dostupnost informací. I proto jsme všechny důležité údaje o smlouvách shrnuli do klientského portálu FleetCARS. Nástroj načítá každý den aktuální informace a díky tomu klienti nemusí čekat na vytvoření a zaslání reportů. Ty si můžou vygenerovat kdykoliv sami podle svých potřeb,“ říká Vratislav Strašil.

Portál firmám výrazně šetří čas, práci a v konečném důsledku i peníze. FleetCARS spustili ve Volkswagen Financial Services letos na jaře a již nyní jej velká část fleetových zákazníků aktivně využívá. „Jsou to právě tyto služby, které v kombinaci s pořizovací cenou rozhodují o tom, že firmy budou své nové vozy financovat,“ dodává Vratislav Strašil.

Do budoucna se má portál ještě rozrůst. Už teď si mohou firmy ve FleetCARS zavádět vlastní evidenci řidičů a vytvářet reporting fixních či aktuálních nákladů včetně přefakturací a mnoho dalších funkcí. Brzy ale bude možné přidat i vlastní IFRS reporting, reporty tankování nebo přehled veškeré vozové dokumentace.