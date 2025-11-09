Zprávy

"Okamžitě to vypněte!" Za hraní Tetrisu uvězněný Brit dodnes drží světový rekord

Vojtěch Gross Jakub Zuzánek Vojtěch Gross, Jakub Zuzánek
před 47 minutami
Když spojíš lásku ke hraní kultovního Tetrisu s cestováním na palubě letadla, může z toho vzniknout světový rekord… a nemalý problém. Případ hráče, který ve výšce tisíců metrů ignoroval výzvy personálu a odmítl vypnout barevné padající kostičky, patří k těm nejbizarnějším v historii videoher.
Krotitelé bossů - Za hraní Tetrisu uvězněný Brit dodnes drží světový rekord | Video: Vojtěch Gross, Jakub Zuzánek

V roce 2002 byl 23letý ‎Faiz Chopdat z Blackburnu ve Velké Británii odsouzen k čtyřměsíčnímu vězení poté, co během letu z Egypta do Manchesteru pokračoval v hraní Tetrisu na mobilním telefonu, i když mu palubní personál opakovaně nařídil hru vypnout.

Krotitele bossů si můžete přehrát i ve vaší podcastové aplikaci:

Podle výpovědí šlo o porušení pokynů během letu, kdy bylo mobilní zařízení aktivní navzdory výzvám posádky. Soud rozhodl, že Chopdat tím ohrozil bezpečnost letadla. Ačkoliv nejde o herní výkon v běžném slova smyslu, tento případ pronikl do statistik jako příklad toho, co může posedlost hraním způsobit.

Tento případ figuruje v databázi Guinness World Records jako "Longest prison sentence for playing a video game" - tedy nejdelší trest odnětí svobody spojovaný s hraním videohry. Z pohledu videoherní historie jde o jeden z nejzvláštnějších záznamů - místo běžného herního úspěchu zde vidíme soudní výrok, který se měl stát precedentem pro další extrémní fanoušky hraní, kteří by snad chtěli odporovat pravidlům bezpečného létání.

 
