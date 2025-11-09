"Okamžitě to vypněte!" Za hraní Tetrisu uvězněný Brit dodnes drží světový rekord

V roce 2002 byl 23letý Faiz Chopdat z Blackburnu ve Velké Británii odsouzen k čtyřměsíčnímu vězení poté, co během letu z Egypta do Manchesteru pokračoval v hraní Tetrisu na mobilním telefonu, i když mu palubní personál opakovaně nařídil hru vypnout.
Podle výpovědí šlo o porušení pokynů během letu, kdy bylo mobilní zařízení aktivní navzdory výzvám posádky. Soud rozhodl, že Chopdat tím ohrozil bezpečnost letadla. Ačkoliv nejde o herní výkon v běžném slova smyslu, tento případ pronikl do statistik jako příklad toho, co může posedlost hraním způsobit.
Tento případ figuruje v databázi Guinness World Records jako "Longest prison sentence for playing a video game" - tedy nejdelší trest odnětí svobody spojovaný s hraním videohry. Z pohledu videoherní historie jde o jeden z nejzvláštnějších záznamů - místo běžného herního úspěchu zde vidíme soudní výrok, který se měl stát precedentem pro další extrémní fanoušky hraní, kteří by snad chtěli odporovat pravidlům bezpečného létání.