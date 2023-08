Nová doba: Auto napájí elektřinou dům a dokáže ji poslat i zpět do sítě

Vývoj jde nezadržitelně kupředu snad ve všech oborech lidské činnosti a dvojnásob to platí v rámci elektromobility. Nové elektrické vozy nabízejí zájemcům nejen stále větší akumulátory, jež zaručují výrazně delší dojezd, ale díky výkonnějším dobíjecím stanicím i rychlejší možnost jejich dobití. Pokrok v oblasti dobíjení se však neomezuje pouze na zvyšování dojezdu či výkonu dobíjecích stanic. Koncept Kia Smart Charging, se kterým přišla jihokorejská automobilka Kia, má za cíl nabídnout uživatelům ještě více flexibility při dobíjení elektromobilu a snížit tak i jejich provozní náklady. Energie přitom zdaleka nemusí proudit pouze tradičním směrem ze sítě do akumulátoru, ale také opačně. Elektromobil pak v podstatě funguje jako obří powerbanka, která může napájet třeba i celý dům nebo vyrovnávat výkyvy přenosové soustavy.

Foto: Kia.cz

„Elektromobilita bude vždy součástí udržitelného rozvoje. S naším konceptem Kia Smart Charging, který zahrnuje čtyři technologie obousměrného dobíjení, se mohou elektromobily stát integrální součástí přechodu na obnovitelné zdroje v Evropě. Z akumulátoru vozu již dnes pomocí speciálního adaptéru V2L můžete napájet různá elektronická zařízení a spotřebiče, včetně dobíjení jiného elektromobilu. V budoucnu však bude tato technologie stejně dobře sloužit k napájení domácností nebo vyrovnávání napětí elektrické sítě,“ řekl Jakub Řehounek, MECA Business Development Manager Kia Czech.

S příchodem EV9 bude například klasické plánované dobíjení, při němž si uživatel musel ručně nastavovat dobíjení na určitý čas, aby využil mimošpičkové sazby za elektřinu, překonané. Technologie V1G pro jednosměrný přenos energie ze sítě do elektromobilu tento proces zcela zautomatizuje. V praxi to znamená, že elektromobil si bude umět sám optimalizovat přenos energie tak, aby na jedné straně snížil zatížení energetické soustavy a na straně druhé šetřil peněženku uživatele.

Foto: Kia.cz

Elektromobily přestávají být primárně spotřebičem a stávají se zdrojem

Ještě zajímavější vývoj je v oblasti opačného toku energie, tedy směrem z vozidla. Jednou z novinek současné vlajkové lodi značky Kia, elektrického modelu EV6, je technologie V2L (Vehicle-to Load, vozidlo vs. spotřebič), která umožňuje z akumulátoru elektromobilu napájet běžné elektrické spotřebiče od rychlovarné konvice, televize, chladničky přes počítač, elektrický gril až po osvětlení ve stanu nebo na chatě. Nedávno představené elektrické SUV EV9 vedle této funkce nabídne další tři technologie. Zapamatovat byste si tak měli hned tři nové zkratky: V2B/V2H (Vehicle-to- Building/Vehicle-to-Home, vozidlo vs. dům / vozidlo vs. domácnost) a V2G (Vehicle-to-Grid, vozidlo vs. elektrická síť).

„Technologie V2B a V2H umožní napájet dům nebo domácnost. Z vozidla se tak stane akumulační úložiště například v kombinaci se solárními panely nebo zdroj levnější elektrické energie, kterou můžete jednoduše přemístit. EV9 ve verzi s 99,8kWh akumulátorem dokáže napájet běžnou domácnost po dobu 5 až 10 dnů,“ vysvětlil J. Řehounek.

Foto: Kia.cz

V2G jako prostředek stabilizace sítě

Vrcholem je pak technologie V2G, která umožňuje EV9 vracet energii přímo do energetické sítě. Má-li jeden elektromobil dost energie pro napájení jedné domácnosti, co kdyby se jich do sítě připojily tisíce? Taková virtuální elektrárna by již měla dostatečný výkon napájet po omezenou dobu třeba i celou obec.

Díky technologii V2G by mohly elektromobily přispět svou troškou do mlýna k vyřešení přechodu na bezuhlíkovou energetiku tak, jak s tím počítají plány Evropské unie. Obnovitelné zdroje energie, ať již fotovoltaika, nebo větrné elektrárny, mají jednu velkou nevýhodu v podobě jejich nestability. Někdy prostě slunce nesvítí a vítr nefouká, ale po elektrické energii je v daný moment stejná, nebo vyšší poptávka. V takových případech je nutné síť stabilizovat, a to buď flexibilními záložními zdroji, nebo různými systémy pro ukládání přebytků vyrobené elektřiny. „Poskytnutím svého akumulačního úložiště budou moci majitelé moderních elektromobilů snížit své provozní náklady. Prodejem elektřiny v době, kdy je jí nedostatek a síť potřebuje stabilizovat, za ni totiž získají výhodnější cenu,“ podotkl J. Řehounek.

Foto: Kia.cz

Bez dobíjecích stanic to nepůjde

Kromě rozvoje technologií pro obousměrné dobíjení nepodceňuje Kia ani rozvoj dobíjecí infrastruktury. Je si vědoma toho, že právě to je jedním z klíčových faktorů pro rychlejší rozšíření elektromobility. Její celosvětovou strategií je nabídnout svým zákazníkům co nejjednodušší a nejpraktičtější dobíjení, ať již doma prostřednictvím wallboxu, tak u svých prodejců či v síti veřejných dobíjecích stanic.

V rámci regionálních podniků se společnou majetkovou účastí chce Kia například do roku 2030 vybudovat 30 000 nových rychlodobíjecích míst. Pokračuje také v budování rychlodobíječek ve své dealerské síti. Pro usnadnění dobíjení u veřejných stanic svým zákazníkům nabízí aplikaci a s ní spojenou univerzální dobíjecí kartu Kia Charge. Jejím prostřednictvím mají uživatelé přístup k více než půl milionu dobíjecích míst napříč 28 evropskými zeměmi přes jedinou identifikaci. Počet dobíjecích bodů se navíc dále rozšiřuje nejen díky celoevropské partnerské spolupráci s firmami Ionity a Digital Charging Solutions (DCS), ale i díky kooperaci i s lokálními poskytovateli služeb dobíjení.