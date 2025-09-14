Zprávy

Po Pornhubu další na řadě. Platební giganti cenzurují erotiku i tvorbu s LGBT tématy

Vojtěch Gross Jakub Zuzánek Vojtěch Gross, Jakub Zuzánek
před 3 hodinami
Cenzura už není jen doménou států. O tom, co smíte hrát a vidět, dnes rozhodují očividně i finanční giganti. Nadnárodní platební společnosti Visa a Mastercard zakročily proti erotickým a LGBT hrám - a vývojáři mluví o finančním vydírání.
Krotitelé bossů - cenzura ve hrách (výstřižek) | Video: Jakub Zuzánek, Vojtěch Gross

V létě 2025 začaly na Steamu a itch.io mizet stovky nezávislých her s erotikou nebo LGBT tématy. Nešlo o rozhodnutí platforem samotných - tlak přišel od Visy a Mastercard, které hrozily zastavením plateb. Pro malé tvůrce to znamenalo jediné: bez platebních karet se jejich hry k hráčům nedostanou a příjem se zastaví. Tahle přehnaná opatrnost má kořeny už v roce 2020, kdy obě firmy odstřihly Pornhub kvůli podezření, že hostuje videa s nezletilými a nelegálním obsahem. Od té doby si dávají pozor na vše, co by jim mohlo poškodit reputaci - a tentokrát padla kosa na kámen v podobě her.

Problém začal po stížnostech aktivistické skupiny, která upozornila na hry s kontroverzními tématy. Platební společnosti reagovaly okamžitě - a platformy, aby nepřišly o možnost zpracovávat platby, začaly hry mazat nebo schovávat. Doplatily na to i tituly, které neměly s násilím nic společného, jen otevřeně pracovaly se sexualitou.

Tvůrci mluví o finanční cenzuře, která je horší než ta státní. Stát se totiž opírá o zákony, zatímco korporace rozhodují v tichosti a bez diskuse. Přitom stačí pár kliků a celá komunita vývojářů přijde o obživu. I proto dnes mezi hráči koluje obava: když nadnárodní platební společnosti zvládnou "zakázat" hry, co přijde na řadu příště?

 
