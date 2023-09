Nákladní Hyundai na vodík se poprvé projel Českem

Zvenku vypadá jako každé jiné nákladní auto, liší se ale dokonale tichou jízdou a po průjezdu za ním zůstává jen vodní pára. Přelomový Hyundai XCIENT Fuel Cell už slouží firmám ve Švýcarsku a Německu, do České republiky zatím přijel jen na návštěvu.

Foto: Hyundai.cz

Co vznikne, když spojíte dvě vodíková Nexa? S nadsázkou se dá říct, že Hyundai XCIENT Fuel Cell. Bezemisní nákladní vůz totiž využívá dvojici palivových článků, které najdete v osobním modelu Nexo. Navíc má i 72kWh baterii sloužící ke sběru rekuperované energie a jako zdroj elektřiny při potřebě maximálního výkonu. Silný elektrický motor produkuje 350 kW a točivý moment dosahuje celých 2237 Nm, takže XCIENT Fuel Cell 4X2 při předváděcích jízdách po Praze překvapil i výraznou akcelerací. Plně naložený vůz s nákladem 5,7 tuny ujede na vodík 420 kilometrů i v reálném provozu hornatého Švýcarska a opětovné dotankování nádrží zabere jen 8 až 12 minut.

Hyundai je v oblasti bezemisní mobility technologickým lídrem a ve využití vodíku patří mezi světovou špičku. V Evropě se potřebná infrastruktura i ekologická výroba vodíku teprve rodí, cílem pro nejbližší roky je nicméně nastartovat právě vodíkovou nákladní dopravu. Česká republika počítá do roku 2030 s 80 plnicími stanicemi a cílem Evropské unie je jejich dostupnost na všech hlavních tazích po 150 až 200 kilometrech. Zatím Hyundai provozuje flotilu desítek vozů XCIENT Fuel Cell ve Švýcarsku, kde je firmám k dispozici formou pronájmu v režimu Pay per Use, a nově i v Německu, kde stát poskytuje podporu ve výši až 80 % z rozdílu ceny kamionu poháněného vodíkovým palivovým článkem oproti kamionu s dieselovým pohonem.

Foto: Hyundai.cz

Foto: Hyundai.cz

Delší dojezd a rychlejší doplnění energie

V běžném provozu se vodíkový nákladní vůz osvědčil i logistické společnosti Gebrüder Weiss, která jej provozuje pro maloobchodní distribuční dopravu a v polovině září ho přivezla ukázat odborné veřejnosti v Česku. Ideální je především na středně dlouhé trasy v řádu stovek kilometrů. Zatímco na krátkých trasách mohou převažovat výhody bateriových elektromobilů, na delších je diskvalifikuje nižší nosnost daná těžkými akumulátory i relativně dlouhé dobíjení.

Foto: Hyundai.cz

Hyundai XCIENT Fuel Cell se dle zkušeností Gebrüder Weiss skvěle osvědčil i v náročném kopcovitém terénu nebo zimních podmínkách. Vůz ve Švýcarsku jezdí výhradně na zelený vodík, který se vyrábí za pomoci obnovitelných zdrojů. Vodík v palivovém článku reaguje s kyslíkem a vzniklá energie se pak přemění na elektřinu, která pohání elektromotor. Proces je zcela bezemisní, do ovzduší je vypouštěna pouze vodní pára bez látek škodlivých pro životní prostředí nebo lidský organismus. Roční provoz jednoho vozu XCIENT Fuel Cell zároveň ušetří až 80 tun CO2.

Foto: Hyundai.cz