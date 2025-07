Na bazénech Češi nešetří. Včetně těch se slanou vodou a vířivkou

Zájem o bazény je letos i navzdory místy chladnějšímu počasí vyšší než loni. Někteří z oslovených obchodníků hlásí nárůst o desítky procent. V prodejích podle nich vedou nadzemní bazény s pevnou konstrukcí, z příslušenství se pak daří zejména automatickým bazénovým vysavačům. Častější je rovněž použití slané vody v bazénech.

Levné nafukovací bazény do zahrad už tolik nelákají. Nejčastěji dnes lidé kupují nadzemní zpevněné. | Foto: Shutterstock.com

"Zájem o bazény je letos výrazně vyšší než v loňském roce - evidujeme meziroční nárůst o více než polovinu," uvedla mluvčí e-shopu Alza Eliška Čeřovská. Stoupla podle ní i průměrná útrata za bazén, a to z loňských 1800 korun na letošních 2400 korun.

Průměrnou útratu podle Lukáše Valenty z řetězce Bauhaus zvyšují rostoucí prodeje nadzemních bazénů s pevnou konstrukcí, které postupně nahrazují levnější nafukovací varianty. Celkově jsou prodeje bazénů v letošním roce zhruba o pětinu vyšší než loni, řekl.

"Zákazníci začali s nákupy dříve a ve větším objemu, což může souviset s příznivým počasím na začátku sezony i s dlouhodobým trendem investic do vybavení domácností a zahrad," doplnil Valenta.

V řetězci Mountfield letos prodeje bazénů stouply o 40 procent. Podle mluvčí Kateřiny Böhmové se zákazníci častěji rozhodují i pro luxusní zapuštěné bazény, jejichž cena začíná na 60 tisících korun.

Co se týče příslušenství k bazénům, silnou pozici v prodejích zaujímají automatické bazénové vysavače, shodli se obchodníci. "Uživatelé oceňují, že díky nim nemusí manuálně čistit dno ani stěny bazénu - vysavač to zvládne sám, a to i několikrát týdně," řekl Valenta.

Častější je podle Bauhausu a Alzy také použití slané vody v bazénech, a to i přes vyšší pořizovací cenu příslušného systému. Důvodem může být podle Čeřovské z Alzy to, že je slaná voda šetrnější k pokožce a očím, provoz je ale také ekologičtější.

"Stále více zákazníků se zajímá i o solární kryty. Za zmínku stojí rovněž nové bezpečnostní systémy - například senzory, které dokážou detekovat neobvyklý pohyb," doplnila mluvčí Alzy.

Na on-line srovnávači Heureka se lidé proti loňsku více zajímají také o systémy na ohřev vody. Naopak počet vyhledávání zastřešení bazénů meziročně klesl asi o 40 procent.

Obchodníci z Datartu upozornili na rostoucí oblibu vířivek. "Ještě před několika lety byly vířivky vnímány jako luxusní zboží určené jen pro vyvolené. Dnes je situace zcela jiná. Díky širší nabídce a dostupnějším cenám se vířivky dostávají do stále více domácností," řekl manažer produktového marketingu Martin Foltýn. Útrata za vířivku se v Datartu většinou pohybuje kolem 20 tisíc korun.