Móda na slunné pláži – jak se oblékat, abyste na dovolené vypadali dobře?

Letní dovolená se blíží a vy ještě nemáte zvolené vaše outfity na pláž? Nezoufejte! Na následujících řádcích si povíme, podle jakých kritérií vybírat trendy oblečení a obuv na pláž. Také se zaměříme na stylové módní doplňky. Čtěte a inspirujte se s námi!

Jaké oblečení zvolit na prosluněnou pláž?

Na letní dny na pláž oceníme prodyšné a pohodlné oblečení. Ženy a dívky mohou volit stylové trapézové nebo plisované sukně. V kurzu pak bude i módní plážové kimono z lehkého a průsvitného materiálu. Dobrou službu odvede i vzorovaná tunika. Pánové mohou vsadit také na stylové košile a šortky nejrůznějších délek. In budou především květinové kousky a kraťasy v slim fit provedení. Díky tomuto střihu vynikne pánská mužná figura v celé kráse. Na pláž vám pak nesmí chybět ani módní plavky. Ženy a dívky si mohou vybírat jednodílné i dvoudílné plavky s módními průstřihy v oblasti hrudníku nebo bříška. Pánové zase ocení trendy plavecké šortky v minimalistickém provedení. Na stylové kousky na pláž se můžete pro inspiraci kouknout např. i zde: https://modivo.cz/c/damske/obleceni/plazova-moda.

Podle jakých kritérií vybírat obuv a módní doplňky na pláž?

Jestli-že chcete jít s dobou, bude dobré, když do svého botníku zařadíte i stylové espadrilky a sandály. Ty se na pláž výborně hodí. Jedná se o vysoce módní a pohodlnou obuv. Na trendy espadrilky koukněte např. i zde: https://modivo.cz/c/damske/obuv/espadrilky. Boty na pláž by měly mít kvalitní podrážku, která se nebude odírat a bude dostatečně tlumit dopady chodidel při kontaktu se zemí. Vhodné jsou také modely obuvi s protiskluzovou podrážkou. Boty na pláž by pak měly disponovat i kvalitním zapínáním a polstrováním. Díky němu se vám nebudou na chodidlech tvořit nepříjemné otlačky a mozoly. Jestli-že na pláži rádi běháte, vsaďte na mladistvé sneakersy. Ty jsou pohodlné a hodí se nejen k šatům a k sukním, ale také k šortkám a k legínám. Určitě je tak zařaďte do svého letního botníku i vy. Sneakersy pak často najdou místo i ve vašem kapsulovém šatníku. Dají se totiž využít téměř na každou situaci. K vodě si pak můžete nazout i trendy žabky. Zaměříme-li se na módní doplňky, vsaďte na plážovou tašku z přírodního materiálu a na maxi sluneční brýle.

Jaké barvy, materiály, vzory a motivy budou v letošní letní sezóně v kurzu?

Chceme-li být v letošní letní sezóně in, měli bychom mít přehled o módních barvách, materiálech, vzorech i motivech pro danou sezónu. V letošní letní sezóně budou hrát prim zejména přírodní a pastelové barvy. Oříšková, krémová i pistáciová barva oblečení nebo obuvi tak bude dobrou volbou. Vyhýbat se pak nemusíte ani staré dobré černé a bílé klasice. Černá a bílá jsou barvy univerzální a z módy nevychází. Navíc je můžete libovolně kombinovat s dalšími barvami. Máte-li rádi extravaganci, můžete sáhnout i po rudé barvě. Ženy a dívky rády ladí svoje červené módní doplňky na pláž s voděodolnou červenou rtěnkou. S dalším líčením bychom to však neměly přehánět. Jak se říká, méně znamená mnohdy více. Zaměříme-li se na módní vzory a motivy, budou in především ty květinové a zvířecí. Co se týče materiálů, budou v módě ty přírodní. A není se čemu divit. Oblečení i boty z přírodních materiálů mají mnoho výhod. Jsou nejen vysoce módní, ale také prodyšné a v neposlední řadě i tzv. udržitelné. Udržitelný způsob života preferuje už většina módních světových značek. Rozhodně tak budete mít z čeho vybírat!