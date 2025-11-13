Zprávy

"Lidi neudrží tempo." Vývojář předpovídá zvrat, který změní svět lidí a technologií

Vojtěch Gross Jakub Zuzánek Vojtěch Gross, Jakub Zuzánek
před 2 hodinami
Zakladatel Keen Software House Marek Rosa, autor her Space Engineers a AI People, tvrdí, že éra lidských programátorů končí. Umělá inteligence podle něj brzy zvládne psát kód, tvořit grafiku i design her rychleji a levněji než lidé. A hrát je budeme s postavami, které se samy učí myslet, hádat i žít.
Krotitelé bossů - Marek Rosa | Video: Jakub Zuzánek, Vojtěch Gross

Unikátní projekt AI People, který vzniká pod hlavičkou Google AI, podle Marka Rosy vznikl jako experiment s herními postavami řízenými jazykovými modely. Každý z nich má vlastní cíle, povahu a emoce - nejde o naskriptované NPC (postavy, které neovládá hráč, ale počítač), ale o autonomní "agenty", kteří plánují, vyjednávají a reagují na chování hráče i ostatních postav. Hra tak měla simulovat společnost, kde postavy pracují, soupeří i vytvářejí konflikty. "Chtěli jsme, aby postavy měly své motivace, aby se dokázaly hádat i usmiřovat. Drama vzniká z konfliktu," vysvětluje v podcastu.

Celý díl Krotitelů bossů si můžete pustit i ve vaší podcastové aplikaci:

Rosa uznává, že současné jazykové modely nejsou příliš kreativní - píšou generické příběhy a opakují známé vzorce. Přesto je přesvědčen, že "skutečně tvořivá" AI je jen otázkou času. Sám plánuje vytvořit prostředí, kde se tisíce virtuálních agentů budou vyvíjet pod tlakem přežití, soupeřit i spolupracovat a učit se nové dovednosti. "Tak jako v přírodě funguje evoluce genů, u AI může vzniknout evoluce myšlenek - memetika," popisuje. Cílem je podle něj vychovat umělou inteligenci, která sama začne vytvářet zábavné a dramatické příběhy, které zabaví hráče na dlouhé hodiny.

Vývoj AI podle Rosy v nejbližších letech výrazně promění herní průmysl - a to mnohem rychleji, než si většina lidí připouští. Nedávné prohlášení Elona Muska je toho podle něj důkazem, protože tento technologický magnát se rozhodl za pomoci AI vytvořit AAA hru během jediného roku a bez tradičních vývojářů. Podle Rosy nejde o sci-fi, ale o blízkou realitu. "Nebude dávat ekonomický smysl zaměstnávat lidské programátory. AI to udělá rychleji a lépe," říká. Umělá inteligence podle něj navíc zvládne hry v reálném čase přizpůsobovat hráčům - měnit tempo, příběh i herní svět podle jejich stylu a preferencí. "AI bude dělat zábavnější hry než lidé," uzavírá.

 
1:46
videohra hra video umělá inteligence vývoj vývojáři technologie

