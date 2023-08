Leasing je nejsnadnější cestou k elektromobilitě

Zatímco například v Německu je běžné, že si firmy auta pro svou každodenní potřebu pronajímají přes operativní leasing či podobné produkty, v Česku stále převládá zvyk auta vlastnit. „Na operativní leasing je zde zhruba jen 20 procent vozů. Přitom docela zbytečně – leasing přináší firmám spoustu výhod, a to i v případě financování elektromobilů. Postoj firem se ale mění a začínají více a více výhody financování na operativní leasing oceňovat,“ uvádí jednatel Volkswagen Financial Services Vratislav Strašil.

Foto: Vratislav Strašil

Výhod leasingu je hned několik. V první řadě je to řízení cash flow. „Pokud si firma auto koupí, vyžaduje to relativně vysokou vstupní investici. V případě pořízení elektromobilu jde o částky kolem milionu korun,“ popisuje Vratislav Strašil.

Opeativní leasing řeší také péči o životnost vozu – s vlastnictvím je totiž spojena starost o to, co s autem bude firma za několik let dělat. To u auta na operativní leasing nebo u vozu, který financujete jiným způsobem, řešit nemusí. „Po několika letech ho jednoduše nahradí autem novým, takže můžou jezdit pořád reprezentativním a novým vozem s plnou kapacitou baterie,“ dodává Vratislav Strašil.

Poslední výhodou je ušetření starostí spojených s provozem auta. Jeho servis, pojištění, drobné opravy, různé administrativní úkony a další záležitosti spolu s financováním vozu na leasing v podstatě odpadnou, případně se tyto úkony významně zjednoduší. „U operativního leasingu od Volkswagen Financial Services je ve splátce zahrnuto kompletní pojištění, servis vozidla, asistence a volitelně i pneuservis, dálniční známka a další služby. Těchto služeb využívá přes 90 % fleetových zákazníků. A z toho vidíme, jakou úlevou pro ně je, že za ně vše můžeme vyřešit my a oni s mobilitou nemají žádné starosti,“ uzavírá Vratislav Strašil.